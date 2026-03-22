《圖輯》台北市同慶開齋 穆斯林與民眾同樂

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」活動22日於大安森林公園登場，現場規劃清真市集、文化體驗與草地同樂區等精彩活動，穆斯林與民眾席地野餐同樂。（記者廖振輝攝）

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」活動22日於大安森林公園登場，現場規劃清真市集、文化體驗與草地同樂區等精彩活動，今年舞台更特別邀請超人氣印尼歌手 Feby Putri首次來台演出，並設置「穆斯林友善成果展區」，同步呈現臺北多元包容的城市魅力。

市長蔣萬安出席致詞主持啟動儀式，並前往攤位體驗土耳其浮水畫、伊斯蘭書法，蔣萬安表示，去年台北開齋節迎來超過三萬人參與，今年活動更精彩，不僅展現台北市友善穆斯林成果，也代表台北的多元包容友善文化。

請繼續往下閱讀...

北市觀傳局指出，今年活動特別新增「台北穆斯林友善城市成果展」，以政策理念、穆斯林友善旅館及景點三大主題呈現，並設計互動小遊戲，讓民眾在遊戲挑戰中，更加了解北市推動穆斯林友善旅遊環境的努力與成果。

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」活動22日於大安森林公園登場，現場規劃清真市集、文化體驗與草地同樂區等精彩活動。（記者廖振輝攝）

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」活動22日於大安森林公園登場，民眾在現場感受穆斯林文化。（記者廖振輝攝）

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」活動22日於大安森林公園登場，現場的清真市集吸引大批人潮。（記者廖振輝攝）

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」活動22日於大安森林公園登場，現場規劃清真市集、文化體驗與草地同樂區等精彩活動，民眾體驗印尼傳統服飾。（記者廖振輝攝）

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」活動22日於大安森林公園登場，現場規劃清真市集、文化體驗與草地同樂區等精彩活動，民眾體驗印尼傳統樂器。（記者廖振輝攝）

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」活動22日於大安森林公園登場，現場規劃清真市集、文化體驗與草地同樂區等精彩活動，穆斯林與民眾席地野餐同樂。（記者廖振輝攝）

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」活動22日於大安森林公園登場，現場規劃清真市集、文化體驗與草地同樂區等精彩活動，市長蔣萬安（中）出席主持啟動儀式。（記者廖振輝攝）

「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」活動22日於大安森林公園登場，現場規劃清真市集、文化體驗與草地同樂區等精彩活動，並邀請歌手開唱。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法