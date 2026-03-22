竹市「風城GO GO 健康夠夠」首場在十八尖山啟動。（市府提供）

新竹市政府為推廣全民運動及在地景點，規劃「風城GO GO 健康夠夠」系列健走活動，安排5場健走活動，首場今在十八尖山啟動。活動適逢2026年賞花季，許多市民踏上健走之旅，在大自然的芬多精與繽紛花海中，共同感受運動樂趣與在地風景魅力。

今年健走與植樹月結合，準備1200株小樹苗供民眾領取，其中800株由林保署贊助、400株由新成立的養護工程處提供，鼓勵市民將綠意帶回家；同時透過官方LINE串聯闖關活動，提升互動體驗。

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衛生局長陳厚全表示，規律運動是預防慢性病及維持良好體態最有效且低門檻的方式，建議市民可分段累積運動量，每週達到150分鐘以上中等強度的身體運動，漸進式養成規律運動習慣，有助於降低罹患高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性病的風險，並增強肌力及肌耐力，提升整體健康水平。

農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生表示，此次活動準備8種適合居家、校園與社區綠化的苗木贈送市民，並採用可自然分解的環保纖維盆器，兼顧永續與實用性。

衛生局表示，緊接著的場次將於3月28日舊社左岸步道、4月18日青草湖、5月9日港南運河公園，以及5月16日孔廟廣場陸續登場。每場活動均設有專屬章戳，民眾可透過集章記抽獎；若能堅持完成5場並集滿所有章戳，將可於5月16日最終站兌換限量600份的「健走榮耀之星」專屬獎牌。

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