好消息！苗栗市親子館7月啟用 還有0到2歲收托

「苗栗市親子館」將於7月啟用，並提供托嬰服務，目前進行館內裝潢工程。（記者彭健禮攝）

苗栗縣頭份親子館，為全縣首座大型親子館，昨（21）日舉辦啟用2週年慶。兒童節將屆，縣府也捎來好消息，表示全縣第2座的大型親子館「苗栗市親子館」將於7月啟用，並提供托嬰服務。

頭份親子館啟用2年，縣府21日舉辦2週年館慶系列活動，邀集150組家庭500名親子共同慶生，安排小朋友專屬的互動式兒童劇和吸睛的魔術表演，歡度溫馨的週六時光。

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位於縣府第一辦公大樓旁的苗栗市親子館，是全縣第2座大型親子館，何時啟用？也引地方家長關心。對此，縣府社會處長張國棟表示，苗栗市親子館將於7月中啟用。

張國棟說明，苗栗市親子館建築工程已完工，有親子遊戲空間、圖書閱覽室、親子課程教室、托育空間，及哺乳室等友善設施，目前在進行館內裝潢工程，預計5月20日完工。苗栗市親子館除具親子館功能，服務0至12歲兒童；另規劃有托嬰中心，提供0到2歲75名收托，將委託專業單位營運，營運單位也已評選完成，正進行未來營運細部服務內容討論，將於7月中啟用開幕。

另，頭份親子館設有停車場，有109個汽車停車位，過去讓到館民眾免費使用，但出現遭長期占用情形。社會處也規劃改收費制，將於4月1日起上路，停車費每小時20元。

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