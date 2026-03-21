為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    烘咖啡豆像「打水漂」！ 關西咖啡節讓來客驚喜

    2026/03/21 14:32 記者黃美珠／新竹報導
    導覽解說員持鍋示範解說烘焙咖啡豆，手勢就像在「打水漂」。（記者黃美珠攝）

    導覽解說員持鍋示範解說烘焙咖啡豆，手勢就像在「打水漂」。（記者黃美珠攝）

    「2026關西鎮咖啡節~啡嚐‧情非得已」活動今天在新竹縣關西馬武督登場，現場結合當地另一特產~草莓，把都用關西農特產所做成的冰滴咖啡沖入草莓氣泡飲，全新調製成一杯新、鮮飲料，讓現場試喝者忍不住驚嘆連連，另一隅烘咖啡豆體驗區，導覽人員帶著大家用「打水漂」的動作來體驗烘焙咖啡豆，又是引來哇聲連連。

    「2026關西鎮咖啡節~啡嚐‧情非得已」今天也針對今年度的優質精品咖啡生豆評鑑舉行頒獎典禮，表揚努力精進栽種和管理技術的農友們。在首次改用新的CVA杯測評分系統後，水洗組前3名依序為：朱建榮、李保盛、鍾瑞香。蜜處理組（包含部分厭氧水洗）前3名依序為：張紹明、羅裕華、林士傑。日曬組前3名則是：宋明光、羅政宏、張紹明。現場並有冠軍豆的試喝分享活動，吸引很多遊客前往一嘗。

    有限責任新竹縣馬武督咖啡生產合作社理事主席宋明光說，馬武督是國內咖啡產地之一的品牌形象已經逐漸打出名號，現有社員29人，其中22人是農戶，栽種面積15公頃中，關西就有10.72公頃。他們除了積極參與各地展售與推廣，一年一度的關西咖啡節，更是他們向所有咖啡同好展現實力的重要一天。

    在咖啡節的現場，除了前述草莓特調咖啡的調製體驗、咖啡烘豆體驗，也帶領大家實際走入咖啡莊園，認識咖啡這種經濟作物的生態，以及關西農民們如何細心呵護與精進栽種和管理。

    來客依著解說員的講解，個個像「打水漂」般，體驗烘焙咖啡豆。（記者黃美珠攝）

    來客依著解說員的講解，個個像「打水漂」般，體驗烘焙咖啡豆。（記者黃美珠攝）

    今年關西精品咖啡生豆評鑑，各組冠軍蜜處理組張紹明（右4起依序往右）、日曬組宋明光、水洗組朱建榮接受表揚。（記者黃美珠攝）

    今年關西精品咖啡生豆評鑑，各組冠軍蜜處理組張紹明（右4起依序往右）、日曬組宋明光、水洗組朱建榮接受表揚。（記者黃美珠攝）

    關西草莓特調咖啡，就是如圖中、縣府農業處長傅琦媺手中的冰滴咖啡，加上草莓氣泡飲所做成。（記者黃美珠攝）

    關西草莓特調咖啡，就是如圖中、縣府農業處長傅琦媺手中的冰滴咖啡，加上草莓氣泡飲所做成。（記者黃美珠攝）

    關西草莓也是遠近馳名。（記者黃美珠攝）

    關西草莓也是遠近馳名。（記者黃美珠攝）

    來客爭相品嘗今年的關西精品咖啡3支冠軍豆的風味。（記者黃美珠攝）

    來客爭相品嘗今年的關西精品咖啡3支冠軍豆的風味。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播