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    首頁 > 生活

    文昌帝君誕辰 學生和家長參拜基隆慈雲寺祈求考運順利

    2026/03/21 12:48 記者盧賢秀／新北報導
    基隆有許多家長或學生到慈雲寺參拜文昌帝君。（記者盧賢秀攝）

    基隆有許多家長或學生到慈雲寺參拜文昌帝君。（記者盧賢秀攝）

    農曆二月初三是文昌帝君聖誕，基隆市慈雲寺今日有許多家長和學生前往參拜，祈求學業、考試順利。慈雲寺準備智慧糕和文昌筆送給信眾，還有曾經獲得文昌帝君庇佑的學子，主動購買文昌筆來還願，讓民眾自由取用，分享好運給其他考生。

    慈雲寺主委李林寶玉表示，文昌帝君是主宰功名利祿的神明，今天早上有很多家長和學生來拜拜，民眾準備了蔥（聰明）、芹菜（勤奮）、菜頭（好彩頭）或是包子、粽子（包中）來參拜，並將准考證的影本放入「金榜題名」的箱中，求得文昌帝君加持庇佑，能夠正常發揮、考試順利。

    李林寶玉表示，不論是升學、考公職或是升遷，文昌帝君都會庇佑民眾心想事成，今天廟方也準備了智慧糕和文昌筆，送給信眾。還有民眾曾經獲得文昌帝君庇佑，考取理想成績，購買了文昌筆讓民眾自由索取，分享好運給其他考生。

    一位媽媽帶著今年要考試的孩子來拜拜，希望他能夠考試順利；一位阿公則來參拜，希望文昌帝君保佑孫子平平安安、專心上課；也有多位學生相揪來參拜，希望今年考上理想的學校和科系。

    民眾準備芹菜、蔥和菜頭等祭品來參拜文昌帝君。（記者盧賢秀攝）

    民眾準備芹菜、蔥和菜頭等祭品來參拜文昌帝君。（記者盧賢秀攝）

    慈雲持準備有智慧糕和文昌筆送給信眾。（記者盧賢秀攝）

    慈雲持準備有智慧糕和文昌筆送給信眾。（記者盧賢秀攝）

    民眾把准考證影本投入金榜題名箱內，祈求考試順利。（記者盧賢秀攝）

    民眾把准考證影本投入金榜題名箱內，祈求考試順利。（記者盧賢秀攝）

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