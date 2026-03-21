噪音車累犯遭桃市府吊扣車牌 為「噪音管制法」修正後全國首例

桃園市實施靜桃專案，對於遏阻汽機車噪音有一定成效。（圖由桃園市環保局提供）

立法院去年12月三讀通過「噪音管制法」修正案，大幅提高罰鍰金額，新增「一年內累犯吊扣牌照6個月」規定，桃園市政府環保局、警察局會同監理機關成立「環警監聯合稽查專案」，針對改裝排氣管及高噪音車輛加強取締，並對噪音車累犯祭出「扣牌處分」；桃市副市長蘇俊賓說，此一扣牌案例是全國首例，展現地方、中央政府合作具體成效。

蘇俊賓表示，桃市率先實施「靜桃專案」，但因相關罰則偏低，難以產生實質嚇阻效果，為此他多次於行政院院會中提出建言，認為噪音管制法的裁罰不符比例原則，要求強化源頭管理與處罰力道，立法院也三讀通過噪音管制法修正案，讓執法更具實效。

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環保局官員說，這部遭處分車輛於今年1月初曾被攔查有非法改裝排氣管行為，噪音檢測也超標，經處分後仍未改善，3月再經攔查並檢測噪音超標，符合新法累犯規定，因而成為全國首例吊扣牌照案件。

環保局表示，近年導入AI辨識與聲紋分析技術，提升違規車輛辨識精度，並與警方、各分局加強合作，即時串聯攔查，大幅提升稽查效率，民眾陳情數量也較靜桃專案前下降38%，未來仍將持續針對重點路段及高風險時段強化巡查與攔查作為，對於違規改裝車輛，也會持續與監理機關合作依法吊扣或註銷牌照，並要求完成改善後始得重新領牌。

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