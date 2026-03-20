400位越南旅客 體驗高雄內門辦桌餐

高市觀光局長高閔琳（左）致贈高雄熊商品給越南人氣偶像Isaac（右）。（觀光局提供）

為吸引越南旅客來台，交通部觀光署與越南主力旅行社合作，於昨（19）日在高雄內門紫竹寺廟埕舉辦「台味辦桌盛宴」，由越南人氣偶像Isaac帶領逾400位越南遊客，深度體驗台灣傳統辦桌文化及宋江陣表演。

觀光署表示，越南是我國新南向主要客源市場，自從辦理「觀宏專案」及設立駐胡志明市辦事處以來，來台人數逐年攀升，去年越南來台旅客已近43萬人次，不僅超越疫情前水準，還較2024年大幅成長15%。

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高雄內門向有「台灣總鋪師故鄉」之稱，此次盛宴特別選在內門舉辦，由在地辦桌世家「千代筵席」操刀，呈獻龍鳳拼盤、紅蟳米糕及佛跳牆等經典手路菜，讓越南旅客吃得津津有味，比起大拇指稱讚。

根據調查，越南民眾對台灣美食、夜市及宗教文化深度著迷，此次活動精準結合「美食」與「文化」兩大誘因，成功吸引優質團客，400位名額銷售一空。觀光署署長陳玉秀指出，未來將持續針對越南旅客喜好，整合美食、文化與節慶等多元主題進行宣傳，串聯地方產業資源。

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄是全國觀光滿意度第一、觀光人次最多的城市，近年獲Klook評選為全球十大新興旅遊目的地、Agoda亞洲最經濟實惠又好玩的城市；高雄作為新南向國家旅客進入台灣的重要國門，與越南航班往返密集，包括胡志明、河內、峴港、芽莊均有直飛航班。

高雄觀光局與交通部觀光署合作舉辦台味辦桌盛宴。（觀光局提供）

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