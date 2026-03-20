捷運萬大中和樹林線金城機廠聯開案過關 將建1商場9住宅大樓

「金城機廠暨LG-08A莒光站聯開案」聯合開發大樓於今（20）日經新北市都市設計審議委員會審議通過。圖為模擬圖。（新北市城鄉局提供）

捷運萬大中和樹林線的「金城機廠」位於新北市土城區金城路三段北側延壽路東側及中和區莒光路南側區域，市府城鄉局指出，配合萬大線推動的聯合開發案「金城機廠暨LG-08A莒光站聯開案」聯合開發大樓於今（20）日經新北市都市設計審議委員會審議通過，設計1棟商場、9棟33至35層住宅大樓，規劃3252戶住宅單元，盼增加建築量體垂直綠化、加強公共空間及景觀規劃等內容，兼顧開發與都市景觀品質。

城鄉局長黃國峰指出，此基地位於中和區自強段及土城區安和段，面積約11.76公頃，整體基地包含捷運機廠設施、捷運相關設施及聯合開發大樓等使用；這次聯開大樓都市設計審議案，總樓地板面積約31萬8000平方公尺；聯合開發區設計1棟商場及9棟33至35層住宅，規劃3252戶住宅單元，並於3樓設置人工平台開放空間串聯各棟大樓，提供民眾休憩與公共活動使用，以串聯整體基地公共空間。

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捷運工程局指出，市府分回住宅單元於處分收益滿足捷運建設自償性經費額度後，至少保留10%採不出售方式，彈性提供出租住宅、包租代管或其他方式等運用，以提供多元居住選擇並提升居住可及性，後續將依相關程序辦理建築執照申請及開發作業。

城鄉局補充，未來此案將透過建築立面、平台及屋頂空間整合設計，導入約4700公尺立體綠化，並結合人工平台與開放空間配置，形成立體連續的綠化系統，整體規劃以「生態跳島」為概念，串聯基地內各綠化節點，提升都市綠覆量，並營造友善步行的公共活動空間。

捷運萬大中和樹林線分2期施作，第一期工程路線為全地下興建，長9.5公里（台北市3.8公里、新北市5.7公里），共設9站；第二期工程完全落於新北市境內，路線13.3公里，共設13座車站，包含地下2座、高架11座；金城機廠為此線唯一的一座機廠。

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