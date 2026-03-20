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    首頁 > 生活

    議員爆特教助理員多次遭延遲發薪 新北教育局駁：發薪依規定辦理

    2026/03/20 11:44 記者黃子暘／新北報導
    新北市議員黃淑君指控，新北市府多次延誤發放特教助理員薪水成常態。（黃淑君提供）

    新北市議員黃淑君指控，新北市府多次延誤發放特教助理員薪水成常態。（黃淑君提供）

    特教助理員協助特教學生就學，付出辛勞令人感佩，新北市議員黃淑君指控，新北市府多次延誤發放特教助理員薪水成常態，短則1個月，長則3、4個月，直到學期結束都沒有發薪。

    新北教育局回應，特教助理員薪資發放皆依規定辦理，月薪制人員原則於月初發放，時薪制人員於次月15日前完成核發，並非所稱「遲發成常態」，如有個別學校因行政作業致發放時程延宕，教育局接獲陳情反映，均要求學校立即處理。

    黃淑君指出，特教助理員對於薪水遲發感到心寒，最長還有人到學期結束都沒領到錢，已多次有助理員來找她陳情，教育局可花大錢辦理各種出國培力，常態性運用業務費進行「非」教育性質內容，相較之下，第一線特教助理員卻面臨可能常態性不給薪，權益深受影響。

    此外，黃淑君也批評，市府長期忽略特教助理員的工作權益；助理員工作內容特殊，需要在教育局視孩子需求審核通過才可申請，通常分為兩種記薪方式，分別是時薪制及月薪制，而助理員通常有指定協助的學生，若學生請假，時薪制特教助理員就無薪可領，長時間待命，也讓特教助理員無法找其他工作，長期下來工作權益嚴重受損。

    教育局回應，學校薪資均依規定發放，如有個別學校因行政作業致發放時程延宕，教育局接獲陳情，均要求學校立即處理，並追究相關行政責任，也每學期發函各級學校，要求依規定期程辦理特教助理員薪資核發，落實準時發薪；教育局重視特教助理員勞動權益與學生受教權益，除持續督導學校依規辦理外，也規劃於3月23日召開說明會，再次要求各校落實薪資核發期程與行政流程，保障第一線人員權益。

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