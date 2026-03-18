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    首頁 > 生活

    中港特定區市鎮中心住戶激增 地方促加速文九設校規劃

    2026/03/18 16:23 記者張軒哲／台中報導
    台中港新市鎮建案住戶激增，地方期盼文九用地設校。（記者張軒哲攝）

    台中港新市鎮建案住戶激增，地方期盼文九用地設校。（記者張軒哲攝）

    台中港特定區市鎮中心市地重劃近年建案林立，吸引大量人口移入，已超過1萬6000戶，導致當地托嬰、就學、停車問題浮現，台中市無黨籍議員陳廷秀表示，市府應該加速推動台中港新市鎮中心文九用地設校規劃時程表。台中市教育局今日指出，後續將持續追蹤台中港區人口變化，評估未來設校需求。

    陳廷秀表示，台中港重劃區交屋、入住人口激增，以幸福成社區為例，目前已有約2500戶入住，整體居住人口與生活需求逐漸增加，停車不足需求約400車位，當區許多鄉親反映，附近沒有國小，孩子上學必須到較遠的梧棲或槺榔國小，非常不方便，「文九」用地可規劃為0～15歲學齡教育用途主張，若因教育用地不足至少也要規劃0～12歲，並納入0～2歲社會局主管托嬰部分及地下停車場規劃部分，以加速活化市有地。

    台中市府教育局表示，文九學校用地學區範圍涵蓋梧棲國小，並鄰近清水區槺榔國小，目前梧棲國小約36班、槺榔國小約12班，校舍空間尚有餘裕，整體可因應現階段學齡人口需求。

    交通局指出，新市鎮中心重劃區及周邊現有公有及民營停車場共16處，提供汽車1702席、機車1221席，整體停車供需尚屬平衡；未來將配合區域發展及人口成長，持續觀察停車需求變化，並滾動檢討停車場設置規劃。

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