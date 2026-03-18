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    首頁 > 生活

    中捷烏日站公共藝術動起來！ 「微浮」能看見光影流動

    2026/03/18 09:27 記者蘇孟娟／台中報導
    中捷烏日站公共藝術「微浮」會律動，讓人看見光影流動感。（圖由中捷提供）

    中捷烏日站公共藝術「微浮」會律動，讓人看見光影流動感。（圖由中捷提供）

    台中捷運烏日站公共藝術動起來了！中捷公司在烏日站3樓穿堂挑高空間設置大型公共藝術作品《微浮》，以烏溪水系「水滴匯聚成流」發想，利用上千個零組件透過馬達驅動，片狀結構能微幅擺動，形成層層律動的動態效果，更能隨時間與光線變化展現不同色彩層次，中捷指出，遊客抬頭就能看見光影流動意象，能享受片刻療癒感。

    中捷董事長顏邦傑表示，捷運不只是交通工具，中捷致力將捷運站打造為「流動的美術館」，透過公共藝術的導入，讓藝術走入日常生活。其中烏日站的《微浮》以「水的匯聚」為創作靈感，結合水滴意象、光線折射與時間流動等元素，讓車站空間更具藝術氛圍。

    創作團隊阿木司設計與藝術家林建佑指出，《微浮》作品靈感來自烏日地區有烏溪、大里溪、貓羅溪及筏子溪等河川交會，形成烏溪水系的自然景觀，團隊以「水滴匯聚成流」的自然循環為發想，將水的流動轉化為藝術語言。

    中捷指出，《微浮》以不銹鋼結構、彩色半透明PC板及LED燈光組成，有上千個零組件精密構成，透過馬達驅動，使片狀結構在空中微幅擺動，形成層層律動的動態效果，透過光線的反射與折射效果呈現豐富的虹彩變化，白天隨自然光灑落，映照出柔和淡彩，傍晚有夕陽與城市光影交織，夜間燈光啟動後，整體空間宛如流動的光河，為烏日站增添魔幻的視覺效果。

    中捷指出，《微浮》每日6時至24時，在整點及30分均有動態展演，每次約15分鐘，片狀結構緩緩擺動，營造流動光影的節奏感，民眾行經烏日站不妨稍停片刻，能看見光影流動的療癒感。

    烏日站公共藝術「微浮」夜間有如流動光河。（圖由中捷提供）

    烏日站公共藝術「微浮」夜間有如流動光河。（圖由中捷提供）

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