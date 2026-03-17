三重果菜市場原地重建？侯友宜再提「平面式」轉型 議員盼速定案

新北市三重果菜市場民眾採買蔬果、攤商進貨情形。（記者羅國嘉攝）

新北市三重果菜市場搬遷蘆洲爭議持續延燒。市府原規劃納入「銀河灣計畫」，不過市長侯友宜近日稱將以「平面式」方式轉型，並兼顧營運不中斷。對此，在地議員表示，從侯友宜近期發言可見「任內做決定、不留爛攤子」的態度，並提出以「平面式」推動，顯示政策傾向原地改建，呼籲市府儘速裁示，以排除搬遷爭議、加速都市計畫與地方建設；農業局則強調，將兼顧民生與營運，持續凝聚共識推動發展。

據了解，2004年利百代建設公司向新北市府提出三重果菜市場都市更新案，涵蓋約8.58公頃土地，目標為「現地重建、先建後拆」，2013年至2015年啟動原地都更，獲內政部都市計畫委員會審議通過，但2018年起市府政策轉變，市長侯友宜提議「異地重建」，將三重果菜市場遷建納入蘆洲都市計畫，整合為「銀河灣計畫」。

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不過，市長侯友宜日前出席三重果菜市場平安宴時表示，近年來一直希望在果菜公司轉型過程中，以「平面式」方式解決問題，並在確保營運不中斷的前提下推動轉型，相關方向經議會、理事會與市府討論後已趨明確。他強調任內會提出具體方向，並交棒給下一任延續推動，同時期盼國民黨新北市長參選人李四川未來接手持續建設，在既有基礎上再提升發展。

議員顏蔚慈指出，三重果菜市場的「轉型」還是「最終方案」，並沒有在議會完整討論過。究竟三重果菜市場是原地重建，還是搬遷至他處，市府至今也沒有給出明確答案。她遺憾「三重跟蘆洲的都市開發案，就是在市府不當決策及拖延下遲遲未能進入實質開發。」

議員李倩萍則說，從侯友宜近日的發言觀察，強調「任內做決定、不留爛攤子」，並提出以「平面式」推動，這是政策傾向原地改建的重要訊號。她呼籲市府盡速裁示果菜市場原地重建，並將蘆洲南北側開發計畫脫鉤，唯有排除搬遷爭議，才能帶動捷運環狀線與地方建設發展，若市長能在任內定案原地改建，將展現決斷力，促成蘆洲與三重雙贏發展。

農業局回應，果菜批發市場是重要民生需求，三重果菜市場重建會訴求單一平面營運不中斷，市府兼顧民眾權益，持續凝聚共識帶動地方整體發展。

新北市三重果菜市場民眾採買蔬果、攤商進貨情形。（記者羅國嘉攝）

市府原規劃納入「銀河灣計畫」，不過市長侯友宜近日稱將以「平面式」方式轉型，並兼顧營運不中斷；圖為現址三重果菜市場。（記者羅國嘉攝）

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