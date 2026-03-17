明年台灣燈會在苗縣 將設單一燈區集中高鐵後龍站

台灣燈會明年將由苗栗縣政府主辦，苗栗縣政府決定只在高鐵後龍站設單一燈區，圖為高鐵後龍特定區。（資料照）

台灣燈會明年將由苗栗縣政府主辦，原本將在頭份竹南運動公園及高鐵後龍站各設一個燈區，縣長鍾東錦考量交通動線等問題，決定只在高鐵後龍站設單一燈區，有民眾建議務必做好停車及交通疏導，以免引起民怨；鍾東錦今（17）日在縣務會議中指示全力辦好台灣燈會，尤其交通接駁場地、停車場用地取得及各亮點燈區更是重中之重。

苗栗縣政府指出，16年前苗栗縣政府在竹南及頭份運動公園周邊辦過台灣燈會，惟時空背景完全不同，尤其那時竹南、頭份市區交通混亂，因此決定將採單一燈區模式集中在高鐵後龍站，剛好高鐵與豐富車站共構，附近鄰近4個交流道，屆時交通將較為便利。

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有網友至嘉義縣參觀今年的台灣燈會後，在臉書社群提出建言，指嘉義縣在燈會現場周邊設置近萬個停車位，但交通還是大打結，建議苗栗縣政府應提及因應，以免引發民怨；

台灣燈會預計2027年2月20日至3月7日在後龍高鐵特定區舉辦，主題為「山海之間．慢城光苗」；鍾東錦今日在縣議會議指示縣府團隊應秉持「家有喜事」的態度全力投入，尤其將交通接駁場地、停車場用地取得及各亮點燈區列為優先重點。盼成功辦好台灣燈會，點亮苗栗榮耀，提升能見度，並帶動觀光、產業與城市的發展。

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