數位危機升溫 南投縣教育處：沉迷短影音影響青少年身心

南投縣各國中加強媒體素養教育，宣導沉迷短影音恐造成學習焦慮、影響身心。（南投縣政府提供）

數位時代下，兒少沉迷短影音已成為全球教育界的嚴峻挑戰，南投縣政府近日即要求中小學將短影音可能造成的學習焦慮與身心風險列為宣導重點，也籲請家長應以陪伴取代單純禁止，建構健康的數位時代。

南投縣政府教育處近日在中興國中舉辦的友善校園宣導活動，以「拒絕短影音風險:別被演算法牽著走，思辨、查證、求助」為核心宣導主軸，透過中興國中棒球隊的傳接球，傳達向不當網路行為「投出直球對決」的決心。

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縣府參議陸正威表示，AI被廣泛應用下，假訊息、網路霸凌與私密影像外流造成的數位危機是當下不可忽視的課題，唯有養成對正確資訊及知識的識讀能力，才能拒絕錯誤資訊傳播，避免網路霸凌等事件發生。惟面對數位浪潮，單靠學校的力量不夠，更需要家庭與社會共同接住每一個孩子，縣府鼓勵各校持續推動戶外教育與跨校、社區社團合作，擴大活動量能，藉此協助學子將社交重心轉移至真實世界的健康互動。

縣府教育處也指出，從盲目跟風的危險挑戰、注意力被快速切割，到假訊息、網路霸凌與私密影像外流，數位危機已是孩子們的日常課題。為此，縣府將持續強化媒體素養教育，落實12年國教課綱，將「科技資訊與媒體素養」融入相關領域課程，要求學校透過教學，深化學生數位素養、網路禮儀與個資保護觀念，從根本培養分析思辨與查證能力。

南投中興國中棒球隊以傳接球，傳達向不當網路行為「投出直球對決」的決心。（南投縣政府提供）

南投縣政府宣導短影音對青少年身心影響的風險。（南投縣政府提供）

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