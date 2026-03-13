高雄蓬萊國際旅運中心升級活化 迎接巨型郵輪

蓬萊國際旅運中心持續活化改造，大幅提升通關能量。（港務公司提供）

台灣港務公司活化高雄港棧9-2庫及棧8-2庫兩座50年代的舊倉庫，改造擴大蓬萊國際旅運中心空間，從以前靠泊中型以上郵輪通關會「卡卡」，如今躍升到可停靠共22.5萬噸巨型郵輪。港務公司表示，蓬萊與高雄旅運中心形成雙旅運中心環抱愛河灣，展現高雄港迎接郵輪到港的靈活性。

蓬萊國際旅運中心8日迎來中型郵輪荷美郵輪「威士特丹」（Westerdam）靠泊，當天通關順暢，驗證蓬萊國際旅運中心接待郵輪能量的可靠性。

蓬萊國際旅運中心坐落於高雄港第8、9號碼頭後線（蓬萊商港區），緊鄰大港橋與駁二藝術特區，活化工程後，可增加約270坪旅運通關空間及擴增約215坪行李提領區、設有14座人工查驗櫃檯及4座自動查驗通關系統（e-Gate），進而與坐落高雄港第19、20號碼頭後線的高雄港旅運中心，相隔愛河而環抱愛河灣。

港務公司指出，棧9-2庫早期提供貨棧倉儲使用，港務公司將舊有倉庫活化轉型為旅客通關場所，並於2014年10月初啟用蓬萊國際旅運中心，隨著國際郵輪規模日益成長，將棧9-2庫及鄰近的棧8-2庫整併優化，並於兩座棧庫之間增設中央通廊串聯空間，提供旅客更便捷舒適的旅運體驗。

港務公司說明，棧9-2庫在高雄旅運中心尚未完成前，一直作為郵輪的靠泊，中型以下郵輪尚可因應，但是巨型的郵輪旅客下船就會大排長龍，短時間集中要上船時空間也不足，如今蓬萊旅運中心提升通關能量，巨型郵輪靠泊沒有問題，雖然巨型郵輪目前仍指泊高雄旅運中心，但兩者可以相互支援，期待有更多郵輪到港。

蓬萊國際旅運中心旅客大廳空間寬敞。（港務公司提供）

郵輪旅客自蓬萊國際旅運中心步行至「駁二藝術特區」與「棧貳庫KW2」。（港務公司提供）

