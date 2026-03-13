為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄蓬萊國際旅運中心升級活化 迎接巨型郵輪

    2026/03/13 17:16 記者洪臣宏／高雄報導
    蓬萊國際旅運中心持續活化改造，大幅提升通關能量。（港務公司提供）

    蓬萊國際旅運中心持續活化改造，大幅提升通關能量。（港務公司提供）

    台灣港務公司活化高雄港棧9-2庫及棧8-2庫兩座50年代的舊倉庫，改造擴大蓬萊國際旅運中心空間，從以前靠泊中型以上郵輪通關會「卡卡」，如今躍升到可停靠共22.5萬噸巨型郵輪。港務公司表示，蓬萊與高雄旅運中心形成雙旅運中心環抱愛河灣，展現高雄港迎接郵輪到港的靈活性。

    蓬萊國際旅運中心8日迎來中型郵輪荷美郵輪「威士特丹」（Westerdam）靠泊，當天通關順暢，驗證蓬萊國際旅運中心接待郵輪能量的可靠性。

    蓬萊國際旅運中心坐落於高雄港第8、9號碼頭後線（蓬萊商港區），緊鄰大港橋與駁二藝術特區，活化工程後，可增加約270坪旅運通關空間及擴增約215坪行李提領區、設有14座人工查驗櫃檯及4座自動查驗通關系統（e-Gate），進而與坐落高雄港第19、20號碼頭後線的高雄港旅運中心，相隔愛河而環抱愛河灣。

    港務公司指出，棧9-2庫早期提供貨棧倉儲使用，港務公司將舊有倉庫活化轉型為旅客通關場所，並於2014年10月初啟用蓬萊國際旅運中心，隨著國際郵輪規模日益成長，將棧9-2庫及鄰近的棧8-2庫整併優化，並於兩座棧庫之間增設中央通廊串聯空間，提供旅客更便捷舒適的旅運體驗。

    港務公司說明，棧9-2庫在高雄旅運中心尚未完成前，一直作為郵輪的靠泊，中型以下郵輪尚可因應，但是巨型的郵輪旅客下船就會大排長龍，短時間集中要上船時空間也不足，如今蓬萊旅運中心提升通關能量，巨型郵輪靠泊沒有問題，雖然巨型郵輪目前仍指泊高雄旅運中心，但兩者可以相互支援，期待有更多郵輪到港。

    蓬萊國際旅運中心旅客大廳空間寬敞。（港務公司提供）

    蓬萊國際旅運中心旅客大廳空間寬敞。（港務公司提供）

    郵輪旅客自蓬萊國際旅運中心步行至「駁二藝術特區」與「棧貳庫KW2」。（港務公司提供）

    郵輪旅客自蓬萊國際旅運中心步行至「駁二藝術特區」與「棧貳庫KW2」。（港務公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播