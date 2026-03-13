為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    關西精品咖啡生豆評鑑登場 從「顏值」到杯測拚高下

    2026/03/13 14:20 記者黃美珠／新竹報導
    評審團依序杯測參賽咖啡豆。（記者黃美珠攝）

    評審團依序杯測參賽咖啡豆。（記者黃美珠攝）

    第5屆關西精品咖啡生豆評鑑今登場，5名評審要花一整天，逐一從生豆的「顏值」到磨粉後的乾、濕香氣，再實際依溫度品嘗杯測競賽豆的優劣，屆時將在下週六、21日，於關西馬武督舉辦「2026關西鎮咖啡節~啡嚐‧情非得已」且頒獎，搭配咖啡小論壇，讓大家品味冠軍咖啡。

    有限責任新竹縣馬武督咖啡生產合作社理事主席宋明光說，他們長期整合農友、透過評鑑提升品質，並積極參與各地展售與推廣，逐步建立關西馬武督是國內咖啡產地之一的品牌形象。現有社員29人，其中22人是農戶，栽種面積15公頃中，關西就有10.72公頃。

    這次評鑑有25支咖啡豆參賽，處理方式有日曬、水洗，也有蜜處理。5名評審早上9點先花1個小時，利用自備的標準豆進行風味校正，約莫10點才啟動評鑑。他們採SCA國際評定標準，依前述3種不同處理法做杯測，目的在強化品質識別，使不同處理法所呈現的風味特色獲得專業肯定，進而累積產地實力。

    宋明光說，咖啡生豆的評鑑，首先就是比賽每支豆子的「顏值」，接下來PK磨成粉跟注水後的乾、濕香氣。競賽豆粉經注水、聞香，接著就是破渣開始試喝，一支豆子要沖出5杯，評審依溫度的不同，用他們刁鑽的味蕾品嘗各家豆子在不同水溫下入口的氣味和餘韻，以此綜合評比出高下。

    關西精品咖啡生豆評鑑，出動5名評審詳細分辨競賽豆的高下。（記者黃美珠攝）

    關西精品咖啡生豆評鑑，出動5名評審詳細分辨競賽豆的高下。（記者黃美珠攝）

    關西精品咖啡生豆評鑑，從豆子的外觀、乾溼香氣，到5種水溫下的口感、氣韻，無一不比。（記者黃美珠攝）

    關西精品咖啡生豆評鑑，從豆子的外觀、乾溼香氣，到5種水溫下的口感、氣韻，無一不比。（記者黃美珠攝）

    有限責任新竹縣馬武督咖啡生產合作社理事主席宋明光說，今年共有25支生豆參加評鑑。（記者黃美珠攝）

    有限責任新竹縣馬武督咖啡生產合作社理事主席宋明光說，今年共有25支生豆參加評鑑。（記者黃美珠攝）

