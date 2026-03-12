為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國中小學師生手球錦標賽 首度移師澎湖開戰

    2026/03/12 15:57 記者劉禹慶／澎湖報導
    全國中小學師生手球錦標賽，也是運動績優生資格戰。（澎湖縣政府提供）

    「全國中小學師生手球錦標賽」首度跨海移師澎湖舉辦，今（12）日在澎湖縣立綜合體育館舉行開幕典禮，副縣長林皆興與中華民國手球協會副理事長王慶堂，歡迎來自全國各地94支隊伍、約2100名隊職員與選手齊聚菊島，為澎湖體育發展增添活力。

    林皆興指出，手球是結合投擲、跑動、防守與戰術運用的團隊運動，節奏快速、攻防轉換流暢，具有高度競技性與觀賞性。比賽過程不僅考驗選手的體能、速度與耐力，更重視團隊之間的戰術配合與默契；透過全國性賽事在澎湖舉辦，不僅提供選手不同於以往的比賽環境與交流機會，也讓澎湖民眾能近距離欣賞高水準的手球賽事，進一步帶動地方體育風氣。

    王慶堂表示，感謝澎湖縣政府對手球的大力支持，協助提供參賽隊伍交通及食宿費用補助，讓來自全國94支隊伍能夠順利來到澎湖參與賽事。此次賽事同時也是升學輔導指定盃賽，期盼各位選手在比賽中發揮平日訓練成果，爭取優異成績，為未來升學之路增添助力。

    「全國中小學師生手球錦標賽」自3月12日至19日在澎湖縣立綜合體育館舉行，此次賽事組別涵蓋迷你國小組、國小組、國中組、高中組及教師組，橫跨不同年齡層，也是國高中「運動績優生」甄試資格的指定盃賽。

