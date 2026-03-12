私校教師大專和高中職保障不同 全教總呼籲修法補漏洞

私校教師大專和高中職保障不同，全教總今開記者會，呼籲修法補漏洞，保障教師基本勞權。（記者林曉雲攝）

教育部修法明訂私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」，全國教師工會總聯合會（全教總）今（12）日召開記者會指出，同為私校，大專有法規護體，高中以下卻淪為法外孤兒，為捍衛教師基本勞權，呼籲教育部立即修法，全面防堵私校勞權漏洞。

全教總理事長侯俊良表示，私校常為節省人事成本常大量聘用兼任或代課教師，若無國家法規的強制底線，教師只能任由校方宰割，教育部應比照大專規定，立即修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」第16條規定，明文規範：「私立學校兼任代課及代理教師鐘點費支給基準，不得低於公立學校兼任代課教師鐘點費支給數額」，以確保制度公平。

此外，侯俊良表示，公立學校有明確的「基本授課節數」與超鐘點費標準，但現行「高級中等教育法」第32條對私校卻隻字未提，全交由各校「自行內控」，這種缺乏國家標準的空白授權，長期讓黑心校方能肆意增加工時、獨斷苛扣超鐘點費，使私校淪為血汗工廠，而私校教師的「退休保障」也面臨不公，現行私校退撫提撥率僅12%，明顯低於公校的15%，呼籲教育部修法明文規定私立高中職教師每週授課節數標準，由主管機關定之；落實私校教師「學術研究加給」應依法比照公立學校，修法明定兼任、代課教師鐘點費及專任與代理教師超時授課鐘點費支給數額「不得低於公立學校」；並將私校教師退撫提撥比率從12%提高至與公校相同的15%。

高教工會委員蔡春綢表示，老師不是消耗品，教育更不能建立在不對等的勞動條件之上，政府有責任保障私校教師，不只是保障教師個人，更是在維護教育品質、穩定校園環境、守住下一代受教權。

立委林宜瑾表示，教育部有意識到公私立學校教師的勞動保障差異，但目前只停留在大專層級，高中以下私校應比照辦理，她會積極督促教育部就私立學校校務發展、財政收支、教學品質、教師結構等等問題進行盤點，並且要求教育部儘早提出改革方案和時程。

