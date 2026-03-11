「2026高雄智慧城市展」20日登場 聚焦城市主權AI、淨零與氫能

中華電信展出AI交通應用成果，左二為高雄市副市長林欽榮。（記者葛祐豪攝）

「2026高雄智慧城市展」將於3月20至22日在高雄展覽館登場，今（11）日展前記者會上，高雄市副市長林欽榮與「台灣智慧城市產業聯盟」會長胡書賓均強調，隨著AI時代來臨，發展「城市主權 AI」已躍升為全球發展核心，高市府去年推動「高雄燈塔計畫」，建構專屬主權AI，已朝打造全球首座AI City邁進。

主辦單位「台灣智慧城市產業聯盟」秘書長陳守玉表示，今年展會共有200家廠商，規模超過500個攤位，展出內容涵蓋5G AIoT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、氫能應用及智慧交通等多元解決方案，3天展期將舉辦逾20場跨領域論壇，預計吸引超過4萬人次專業人士參與，為產業帶來龐大商機。

請繼續往下閱讀...

今年展覽有4大亮點，首先，高市府攜手輝達與Linker Vision，打造全球首個以城市主權AI為核心的AI City，透過視覺語言模型，打破局處數據孤島，將交通、環保、水利及工務等40項市政業務，從被動處理升級為主動治理，同時結合Omniverse技術打造城市級數位孿生系統，模擬災害與大型事件情境，提供市政決策最佳化的智慧平台。

其次，今年以「深耕台灣智慧醫療再進化」為主軸，設立智慧醫療主題館，匯聚高雄16家醫院及1所大學，展示AI應用與高齡化因應對策，涵蓋AI輔助診斷、院內預警、非接觸式生理監測、生成式AI護理及運動傷害預防等臨床應用。

第三是展示南部大學院校的研發能力，遴選21件具高度應用性與市場前瞻性的團隊，成為產業創新突破的最佳夥伴。

第四大亮點聚焦於氫能，根據國家淨零路徑圖，2050年台灣電力將有9%至12%仰賴氫能，今年展覽新增「氫能應用」專區；此外，並與保利馬公司合作，為海外來賓提供「零碳船」搭乘體驗，呈現高雄在綠色交通與智慧能源整合上的突破。

鴻海集團展示智慧城市CityGPT平台。（記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法