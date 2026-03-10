為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    毒駕男撞死三寶媽 高雄啟動大執法首日查獲15件

    2026/03/10 22:17 記者許麗娟／高雄報導
    警方取締女騎士騎車違規，發現持有毒品依托咪酯煙彈，且唾液快篩呈二級毒品陽性反應。（民眾提供）

    高雄市小港區7日發生楊男（30歲）毒駕開車撞死出門買宵夜的李姓3寶媽（43歲），死者丈夫哀痛要求市長陳其邁正視，陳其邁在臉書回應「毒駕不是意外，社會絕不能容忍」，9日晚間高雄市警察局執行毒駕、酒駕大執法，首日取締毒駕2件、酒駕13件。

    高雄市警察局交通警察大隊指出，首日動員各分局共336名警力，針對各分局轄區毒酒駕熱點、熱時加強取締，統計首日大執法取締成效共計15件（毒駕2件、酒駕13件），將持續加強執法，呼籲請民眾切勿以身試法。

    高雄市苓雅分局表示，9日下午5點多於五福二路與林森一路口，發現周女（34歲）騎乘機車往東行駛，變換車道未使用方向燈，上前盤查過程中，查扣依托咪酯菸彈1顆，當場將周女帶回偵辦。經向周女實施唾液快篩檢測，結果呈二級毒品陽性反應，依違反毒品危害防制條例，移請高雄地方檢察署偵辦。

    警方說明，周女毒駕行為可處1萬5000至9萬元罰鍰、當場移置保管車輛，吊扣機車牌照2年並吊扣駕照1年至2年；未依規定使用方向燈可處1200至3600元罰鍰，皆已依法舉發。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    高市警方9日晚間起，執行毒駕、酒駕大執法。（民眾提供）

