台南赴日本高知深化馬拉松交流 設攤試吃獲好評

跑者於台南觀光推廣攤位前合影留念。（南市觀旅局提供）

日本高知縣最具代表性「高知龍馬馬拉松」賽事，每年吸引逾萬名跑者、觀賽群眾參與，台南市政府觀旅局今年特地於賽事會場設攤推廣觀光，向跑者及民眾介紹台南多元的觀光資源，提升台南於日本市場能見度。

市長黃偉哲表示，高知縣與台南同樣擁有深厚的歷史文化底蘊與豐富的自然景觀，雙方以「台南古都國際半程馬拉松」及「高知龍馬馬拉松」作為交流平台，推動互設觀光宣傳攤位及選手交流，促進城市間情誼，也讓更多日本民眾認識台南。

觀光署統計，2025年日本來台人數高達148萬人次，位居首位，顯示日本市場對台灣觀光的重要性。未來台南將持續推動國際觀光行銷，結合運動賽事、文化交流及多元推廣方式，吸引更多海外旅客實地走訪台南，親身體驗古都的生活魅力。

觀旅局長林國華指出，本次設攤鎖定賽事人潮與旅遊動機，透過台南果乾、地瓜酥片及蕎麥餅乾等試吃活動吸引民眾，並結合台南教育旅行手冊、水果主題摺頁、特色遊程及米其林美食等觀光資訊；同時展示府城果酥禮盒、麻豆柚花咖啡等伴手禮，以「看得到、吃得到、帶得走」呈現出城市特色，吸引跑者及隨行親友將台南納入未來旅遊規劃，提升來訪意願。

本次赴日設攤除展現台南觀光特色外，亦觀察到現場跑者與民眾主動詢問相關旅遊與馬拉松賽事資訊，試吃品項獲得好評，旅遊手冊及文宣資料亦廣受歡迎，索取情形踴躍。此次交流同時透過與高知縣相關單位意見交換，深化運動賽事結合觀光行銷實務經驗，為後續合作奠定基礎。未來將持續透過多元國際行銷管道與跨域合作模式，提升台南觀光發展動能。

身著傳統服飾的表演團體成員於台南觀光攤位試吃，透過美食交流加深對台南的認識。（南市觀旅局提供）

與高知在地網紅柴田惠介交流合影，試吃台南果乾大獲好評。（南市觀旅局提供）

高知龍馬馬拉松會場台南攤位透過文宣與試吃互動推廣觀光。（南市觀旅局提供）

台南赴日本高知龍馬馬拉松設攤推廣觀光，透過文宣展示與互動活動行銷城市特色。（南市觀旅局提供）

