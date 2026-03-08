為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化縣單一家具清運收費3/1上路！ 里長「肉身實測」結果揭曉

    2026/03/08 00:29 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市西安里里長趙慶忠，實測大型家具登記收費新制。（取自趙慶忠臉書）

    彰化市3月1日起，單一家具與單一床墊清運，按縣府新規定開始收費，目前已有95件提出申請，彰化市西安里里長趙慶忠「肉身實測」，因為他忘記在免費期間幫里民登記，結果花了800元清運4張椅子、2件小型家具，仍不忘提醒，亂丟依照廢清法開罰會花更多錢。

    彰化市清潔隊指出，感謝西安里長的「肉身實測」，也順便宣導登記清運大型家具的流程與注意事項，也就是先把家具搬出門，然後再進行登記，可以打電話也可以上網，排定預約後，再由專人到場估價，必須同意估價又完成付費，才會排定時間清運。

    彰化市清潔隊長張筱薇強調，原本以為3月1日新制上路，應該會有「登記空窗期」，沒想到，迄今登記已有95件是需要收費的案件，比預期還多。有民眾打電話過來預約，隊部人員都會提醒「現在開始要收費了！」，民眾都表示知道，並且能夠接受。

    清潔隊強調，收費標準依件數與體積計算，單人床墊200元、雙人床墊400元、椅子100元、桌子200元、沙發200到1400元不等，都要先登記並繳費，而冷氣、電視、洗衣機、冰箱4大家電則維持免費。

    彰化市西安里里長趙慶忠，實測大型家具登記收費新制。（取自趙慶忠臉書）

