週六北東濕涼 中南部日夜溫差大

週六東北季風持續影響，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花地區陰短暫雨，台東及恆春半島也有零星降雨。（資料照）

週六（7日）東北季風持續影響，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花地區陰短暫雨氣，其他地區多雲到晴，但中南部日夜溫差較大，早出晚歸注意保暖。

中央氣象署預報，週六迎風面基隆北海岸、大台北、宜花地區為陰短暫雨的天氣，台東及恆春半島也有零星降雨，而其他地區多雲到晴、可見陽光。東北風明顯偏強，各地要留意強風，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海要慎防長浪，出門出遊、海邊活動注意安全。

氣溫方面，週六各地早晚低溫16至18度，感受偏涼，而北部及宜蘭白天高溫為17至19度，其他地區則可來到24至26度，北台灣整日感受濕涼，而中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差較大，早晚請多加件外套注意保暖。

離島方面，澎湖晴時多雲，18至20度；金門晴時多雲，12至17度；馬祖多雲，11至13度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週末（6、7日）受東北季風影響，北台灣及東半部持續陰雨濕涼，北部高溫僅約19度，中南部則維持多雲到晴。但下週一有另一波東北季風接力，屆時水氣增多；氣溫方面，下週二深夜到下週三清晨冷空氣影響最盛，空曠地區低溫可能下探到12度，提醒民眾留意溫度變化，適時增添衣物防止感冒。

紫外線指數方面，週六新北、基隆、台北、宜蘭為「低量級」；桃園、新竹、苗栗、花蓮、澎湖為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

空氣品質方面，週六東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

