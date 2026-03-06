為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週六北東濕涼 中南部日夜溫差大

    2026/03/06 23:08 即時新聞／綜合報導
    週六東北季風持續影響，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花地區陰短暫雨，台東及恆春半島也有零星降雨。（資料照）

    週六東北季風持續影響，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花地區陰短暫雨，台東及恆春半島也有零星降雨。（資料照）

    週六（7日）東北季風持續影響，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花地區陰短暫雨氣，其他地區多雲到晴，但中南部日夜溫差較大，早出晚歸注意保暖。

    中央氣象署預報，週六迎風面基隆北海岸、大台北、宜花地區為陰短暫雨的天氣，台東及恆春半島也有零星降雨，而其他地區多雲到晴、可見陽光。東北風明顯偏強，各地要留意強風，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海要慎防長浪，出門出遊、海邊活動注意安全。

    氣溫方面，週六各地早晚低溫16至18度，感受偏涼，而北部及宜蘭白天高溫為17至19度，其他地區則可來到24至26度，北台灣整日感受濕涼，而中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差較大，早晚請多加件外套注意保暖。

    離島方面，澎湖晴時多雲，18至20度；金門晴時多雲，12至17度；馬祖多雲，11至13度。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週末（6、7日）受東北季風影響，北台灣及東半部持續陰雨濕涼，北部高溫僅約19度，中南部則維持多雲到晴。但下週一有另一波東北季風接力，屆時水氣增多；氣溫方面，下週二深夜到下週三清晨冷空氣影響最盛，空曠地區低溫可能下探到12度，提醒民眾留意溫度變化，適時增添衣物防止感冒。

    紫外線指數方面，週六新北、基隆、台北、宜蘭為「低量級」；桃園、新竹、苗栗、花蓮、澎湖為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

    空氣品質方面，週六東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週六各地早晚低溫為16至18度，感受偏涼，而北部及宜蘭白天高溫為17至19度，其他地區則可來到24至26度。（擷取自中央氣象署網站）

    週六各地早晚低溫為16至18度，感受偏涼，而北部及宜蘭白天高溫為17至19度，其他地區則可來到24至26度。（擷取自中央氣象署網站）

    週六的紫外線指數方面，新北、基隆、台北、宜蘭為「低量級」；桃園、新竹、苗栗、花蓮、澎湖為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週六的紫外線指數方面，新北、基隆、台北、宜蘭為「低量級」；桃園、新竹、苗栗、花蓮、澎湖為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週六的空氣品質，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週六的空氣品質，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播