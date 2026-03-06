最遠調解之路！台中「公道伯」開8小時車上梨山幫居民化解糾紛

最遠調解之路！台中調解委員開8小時車程上梨山幫居民化解糾紛。（圖：市府提供）

台中市和平區疆域遼闊，減輕偏鄉民眾為調解糾紛往返山區與市區的奔波之苦，和平區公所調解委員會從2019年推出全國首創的「視訊調解」服務，考量部分案件面對面更有助溝通調解，再推出「下鄉調解」創新作法，將調解場域直接搬上海拔2000公尺的梨山里辦公處，「公道伯」調解委員開車翻山越嶺8小時到梨山幫民眾調解糾紛，成功讓糾紛兩造握手言和。

台中市法制局指出，因和平區幅員廣闊，已往民眾若有糾紛常須下山調解，路途遙遠，單趟車程就要4小時，為調解往返至少8小時以上，舟車勞頓往往讓和平區民眾引以為苦，和平區公所調解會從2019年率全國風氣之先，首創「視訊調解」服務，並獲主管機關法務部認可，讓糾紛兩造可透過視訊進行調解。

法制局指出，去年有居住梨山的居民與住在市區西屯區的民眾發生車禍糾紛，因兩造各在山下及山下，為免讓當事人要歷經長達8小時的舟車勞頓，透過視訊進行調解，最後成功達成共識，調解書獲台灣台中地方法院豐原簡易庭核定。

不過，考量調解面對面溝通效果更佳，及發生在和平山區的糾紛，視訊調解效果恐不如傳統調解，和平區公所調解委員會再推「下鄉調解」創新服務，調解委員會主席鄒盛達將調解場域直接搬到海拔2000公尺的梨山里辦公處，與調解委員林秀玉開車翻山越嶺4個多小時前進梨山，為當地居民化解糾紛。

法制局指出，此次案件涉及當地居民互毆傷害糾紛，若依一般規定，民眾需自行下山前往區公所調解，考量對偏鄉居民而言負擔甚大，鄒盛達與調解委員長驅直入山區了解雙方摩擦原因，透過專業與誠意的引導，當事人最終點頭致歉、握手言和。

法制局長李善植指出，未來將持續結合「視訊調解」的數位便利與「下鄉調解」的親民服務，讓調解服務走進每一個角落，照顧偏鄉民眾的權益不應因交通而打折。

