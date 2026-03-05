為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國最美百年古蹟市場 台南西市場2樓空間徵求優質團隊進駐

    2026/03/05 15:21 記者蔡文居／台南報導
    台南西市場內部空間古色古色，自去年修復開幕後，成為台南國華友愛商圈必訪之地。（記者蔡文居攝）

    台南西市場內部空間古色古色，自去年修復開幕後，成為台南國華友愛商圈必訪之地。（記者蔡文居攝）

    有「全國最美的古蹟菜市場」美譽的台南市定古蹟西市場，自去年修復開幕後，成為台南國華友愛商圈必訪之地。台南市政府針對西市場的2樓空間公告辦理西市場古蹟2樓空間委外招商作業，公開徵求優質營運團隊進駐。

    南市經發局表示，今年農曆春節期間，西市場湧現大量人潮，成為台南最熱門景點。西市場緊鄰國華友愛商圈，商機蓬勃，展現古蹟活化結合觀光經濟的強大磁吸效應。

    經發局表示，招商空間包括「西市場外廓賣店2樓」面積100.1坪，每年權利金178萬7024元；「西市場古蹟本體中央棟2樓」面積86.1坪，每年權利金127萬3465元。

    經發局指出，西市場不僅是城市歷史地標，更是台南商業發展的重要象徵。近年透過修復再生，成功吸引年輕族群與外地旅客，帶動周邊消費動能。

    市場處指出，本案契約期間為4年，並保留後續擴充一次的權利，每次擴充以4年為限，提供業者中長期營運規劃與品牌深耕基礎。投標廠商須提送完整營運計畫，清楚說明空間定位、營運模式與發展構想。

    有「全國最美的古蹟菜市場」美譽的台南市定古蹟西市場，去年修復後重新對外開放。（記者蔡文居攝）

    有「全國最美的古蹟菜市場」美譽的台南市定古蹟西市場，去年修復後重新對外開放。（記者蔡文居攝）

