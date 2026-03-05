台中私立高中疑爆霸凌 男學生遭壓制跨坐拍臀

台中私校男高中生遭同學壓制跨坐在身上。台中市府教育局表示，學校已依據《校園霸凌防制準則》等規定啟動調查，目前尚在調查程序中。（資料照）

近日網路流傳台中市某私立高中1名男學生，遭另名男學生以跨坐胸口方式壓制地面，並持手機近距離拍攝臉部，數名學生圍觀看熱鬧，網友質疑屬校園霸凌。校方今（5）日表示，為2名男學生打鬧，並非霸凌情事，全案已依規通報教育局，會加強宣導，並通知家長到校了解。

網路流傳30秒影片顯示，1名戴眼鏡的A男學生壓制另1名B男學生，B生躺在地上，遭A生跨在在胸口，受害B生試圖掙扎，但仍被壓制，A生還拿手機拍攝B生掙扎表情。B生一度將A生的手機拍落，B生試圖翻身，A生又以雙手按壓B生頸部，並再度以跨坐方式騎上B生頸部，並拍打B生臀部。

有數名男學生在旁圍觀嘲笑，但也有人出聲勸阻「不要這樣玩。」有網友表示，影片內容看起來像是校園霸凌，盼校方重視。

校方今日指出，本月3日2名高二男學生，本來在玩手機，進而發生打鬧情事，雙方否認有霸凌情形，B生指稱「感覺有不舒服，但不想要跟同學計較」，A生坦言自己「玩笑過頭」。

台中市府教育局表示，學校已依據《校園霸凌防制準則》等規定啟動調查，目前尚在調查程序中。教育局重申對校園霸凌事件「零容忍」立場，將持續推動校園安全三級防制機制，包括宣導預防、個案處置及輔導追蹤。

