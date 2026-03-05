台北新創旗艦基地招募！鎖定5大AI領域 最高補助700萬

北市府招募具產業專精能力的「一般型加速器」及「企業垂直加速器」加入「InnoPad Taipei 臺北新創旗艦基地」，獲選單位每案每年最高可申請新臺幣700萬元補助。（翻攝InnoPad Taipei 台北新創旗艦基地官網）

為推動人工智慧技術，台北市府產業發展局今年首度辦理「台北新創旗艦基地新創加速器補助計畫」，公開招募具產業專精能力的「一般型加速器」及「企業垂直加速器」加入「InnoPad Taipei 臺北新創旗艦基地」，獲選單位每案每年最高可申請新臺幣700萬元補助。

台北市政府自民國112年起推動「新創三箭」政策，「InnoPad Taipei 臺北新創旗艦基地」預計在今年下半年正式啟用，即為政策實踐場域，基地位於南港機廠社會住宅東北側3、4樓，鄰近捷運南港機廠站、昆陽站及南港車站，交通便捷，基地總樓地板面積約1,600坪，規劃共創空間、獨立辦公室及多功能會議空間，基地提供新創團隊進駐空間與輔導資源外，扮演串聯國內外加速器、創投及大型企業的重要平台，目標打造「國際新創來台發展的第一站」。

請繼續往下閱讀...

產發局表示，本次招募將聚焦人工智慧關鍵技術及產業應用，包括「智慧製造與機器人應用」、「智慧醫療與健康照護」、「智慧城市與交通治理」、「企業AI系統整合應用」及「淨零科技與新能源發展」等五大領域。

產發局說明，獲選加速器除可獲得補助經費外，也須實際進駐基地，並享有首年10至20席免費進駐座位，以及優先使用基地空間與參與國際交流活動等資源，本計畫即日起受理申請，截止時間為115年3月23日（星期一）下午3時止，相關申請方式、資格條件及審查重點，請至「InnoPad Taipei 臺北新創旗艦基地」官方網站查詢，審查結果將公告於臺北市政府產業發展局及基地官方網站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法