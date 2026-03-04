台北玫瑰展6日登場 花博新生園區花開已4成

台北玫瑰園花況已開約4成。（台北市公園處提供）

台北玫瑰展將於本月6日在花博新生園區登場，為期一個月至4月6日止，目前花況約已開4成，公園處與周邊中山商圈、婚紗商圈、晴光商圈合作，規劃許多玫瑰花元素的線上線下活動，還有台北市立美術館的藝術品相輝映，在玫瑰花的視覺饗宴，也能嘗到食物的美好。

台北市公園路燈工程管理處指出，台北玫瑰園座落於花博新生公園內，全年無休，園內有各國玫瑰品種，也是知名的婚紗拍攝地點，還是看飛機的熱門景點。今年玫瑰展以「玫感藝象」為主題，園區內可看見市立美術館的藝術品與花海美景相輝映，如藝術家李榮豐創作的「生機」，以不鏽鋼為媒材展現植物的生長動態；郭清治的「大地」以黑花崗石雕鑿描摹出大地的溫柔慈愛、另一作品「聚結的空間」利用非現實且抽象的處理，詮釋存在且現實空間的緊密無奈。

玫瑰園旁有全新以歐式典雅概念設計的玫瑰公廁，還有全台第一座迷宮花園，以及展示台灣6大生態區植物系統的台北典藏植物園，走一圈可盡覽平地至高山的植物。

公園處圓山所補充，花展規劃「低碳漫遊集點活動」，鼓勵民眾利用大眾運輸工具前來賞花，走進周邊景點及商圈店家；集滿5個點位就有一次抽獎機會，每天可累計一次，累計越多，越有機會帶走Apple iPad Air11吋、Dyson V8 SV25強勁無線吸塵器等實用好禮，率先集滿3個不同性質點位，可在玫瑰展服務台領取限量500份的早鳥禮。

在與商圈合作的部分，中山商圈發展協會有以玫瑰花為媒材的甜點美食，如歐華酒店、熊夫人甜點；中山北路婚紗商圈發展協會利用玫瑰花窗貼與繽紛的玫瑰花、潔白的婚紗相呼應，交織出絕美浪漫風華；晴光商圈知名的晴光牛肉麵，在花展期間提供誠意中西藥局的漢方玫瑰茶，綠蒂咖啡廳則有玫瑰拿鐵及風味甜點可搭配享用。

台北玫瑰園花況已開約4成，祕密花園水景區「溫暖」開得正盛。（台北市公園處提供）

新生公園玫瑰公廁落成，開放民眾使用。（台北市公園處提供）

新生公園玫瑰公廁落成，女廁採用紅色烤漆玻璃牆面。（台北市公園處提供）

新生公園玫瑰公廁落成，男廁採用藍色烤漆玻璃牆面。（台北市公園處提供）

