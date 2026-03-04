為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    澎湖鬧元宵 廟宇紛推出兒童元宵特別節目

    2026/03/04 15:46 記者劉禹慶／澎湖報導
    瓦硐南天廟讓白沙幼兒園學童，鑽轎腳體驗元宵文化。（記者劉禹慶攝）

    瓦硐南天廟讓白沙幼兒園學童，鑽轎腳體驗元宵文化。（記者劉禹慶攝）

    澎湖西乞龜自元宵節前後，一連多天掀起乞龜熱潮，由澎湖本島延伸至各離島，入夜後各廟宇熱鬧紛紛，部分廟宇還推出兒童專屬元宵福利，包括澎湖開台天后宮、東甲北極殿獎助學金擲筊，安宅周王廟充氣海龜、白沙瓦硐南天廟鑽轎腳等活動，都是為小朋友精心準備的內容。

    瓦硐南天廟辦理的元宵乞龜，特別邀請白沙幼兒園的小朋友們，一起參與鑽轎底、擲筊、創作祈願卡，在老師的帶領下，兒童們感受地方民俗文化。南天廟主委張濬麟表示，乞龜活動分2組同時進行，1聖杯獲麵包龜1隻，連續3聖杯可獲麵包龜1對。

    白沙籍縣議員宋昀芝、魏睿宏白沙鄉長宋萬富、澎湖縣長參選人葉竹林也和孩子們一起寫下新希望，祈願民眾在新的一年都能平安順利、闔家安康。

    有位孩子特別「務實」，很認真的寫下新年願望，是想要很多很多錢，因為他要買泡泡水還有水槍，聽完這段直白又童真的願望，讓人會心一笑。

    馬公市安宅周王廟，由里長張儷盈自掏腰包，準備充氣海龜讓12歲下孩童免費求乞，社區親子大排長龍。另外里長還準備100隻小肪片龜，提供給里民吃平安，充滿元宵歡樂氣氛。

    馬公安宅周王廟里長自掏腰包，提供孩童免費充氣龜擲筊乞求。（記者劉禹慶攝）

    馬公安宅周王廟里長自掏腰包，提供孩童免費充氣龜擲筊乞求。（記者劉禹慶攝）

