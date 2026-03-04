成功重現懸而未決逾60年天文現象 中大、淡江跨校科研登頂尖國際期刊

由中央大學太空科學與工程學系教授楊雅惠（左起）、淡江大學航空太空工程學系助理教授汪愷悌、中央大學太空科學與科技研究中心助理研究員賴淑華所合作進行之跨校科研，登上國際頂尖期刊。（圖由中央大學提供）

中央大學與淡江大學所組跨校研究團隊，針對自1960年代以來反覆被觀測到、卻始終缺乏完整解釋的「月球外部磁場增強」現象（LEMEs），提出全新的物理解釋機制，並結合數值模擬與觀測資料首度成功重現其空間結構與演化，近期獲國際頂尖天文期刊The Astrophysical Journal Letters（ApJL）刊登。

由中央大學太空科學與科技研究中心助理研究員賴淑華為第一作者暨通訊作者身分，與淡江大學航空太空工程學系助理教授汪愷悌及中央大學太空科學與工程學系教授楊雅惠跨校合作，在國科會、太空中心、中央大學校方支持下以「Shock-like Magnetic Enhancements Generated by Kelvin–Helmholtz Instability above Weakly Magnetized Bodies」為題進行研究。

研究成果指出，一種長期被忽略的Kelvin–Helmholtz instability （K-H不穩定）非線性演化類型，能在月球強地殼磁場上空自然產生類似震波的局部磁場增強結構，完整對應過去逾半世紀的探測結果。

賴淑華長期從事電漿物理與數值模擬研究，對K-H不穩定相關的物理機制與現象已有多年深入耕耘，她首次將這套機制系統性應用到月球環境上，用以解釋弱磁場天體上空的局部磁場增強來源，進一步改變研究者對太陽風與弱磁場天體互動的傳統想像。

汪愷悌強調，團隊在月球磁場、電磁波動與電離層結構3個面向上都已累積具份量的成果，將為未來台灣在月球科學探索上建立關鍵基礎。

楊雅惠則認為，有了這些科學成果基礎，在設計儀器量測策略與規劃儀器觀測模式時，可以更具體預期可能出現的信號。

團隊指出，未來也可延伸應用於火星之局部強地殼磁場區以及其他弱磁化或局部磁化天體，作為理解其周圍局部磁層結構與能量傳輸的關鍵線索。在未來月球基地與深空探測任務規劃的長遠視角下，掌握這類局部強磁場與電漿環境的交互作用動力過程，也將有助於評估未來太空船與儀器在這些區域運作時可能面臨的太空環境風險，優化科學酬載的佈局與觀測策略。

