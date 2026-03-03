阿里山2大新展館啟用 帶領遊客跨時空與山林連結

山野創作館以流動線條 營造如森林小徑般的體驗。（嘉義林業分署提供）

林業及自然保育署嘉義分署於今（3）日在阿里山森林遊樂區正式啟用「森記・事 Forest Era｜林業故事館」與「山記・畫 A-lí-san｜山野創作館」兩處主題展館，透過全新策展內容與展示設計，從林業歷史、山林文化到文學藝術，帶領遊客重新認識阿里山在人與自然關係中的多重面貌。

林業故事館橫陳的原木刻意保留樹皮與自然質地，重現林場中原木剛伐下、在戶外堆置乾燥的場景，這股粗獷、帶有勞動痕跡的「林場感」打破室內外界線，一路延伸引導遊客走入通往林業年代的時光隧道。

展覽內容由歷史、生態與產業三個面向構成，包括回溯阿里山自日治時期以來的林業開發歷程，呈現鐵道、木馬道與集材索道如何形塑山林地景與聚落等。

山野創作館，從文學、神話、音樂與當代藝術出發，描繪人與阿里山山林之間跨越時空的情感連結。空間設計靈感來自森林中的「樹冠羞避」現象，牆面以流動線條與多向擠壓的構築語彙，營造如森林小徑般時而開闊、時而幽深的身體感知體驗。

館內展出橫跨鄒族祭歌、神話與當代藝術創作，現場播放鄒族戰祭（Mayasvi）中的歷史頌與青年頌錄音；青年藝術家王妤璇以粟女神神話為靈感創作繪畫；藝術家HOM徐至宏以陶藝回應高一生獄中創作〈杜鵑山〉，讓音樂、歷史與當代藝術交織為跨時代對話。

嘉義分署長李定忠表示，歷經2年規劃，兩館承載著阿里山林業文化的軌跡再度開展，林業故事館讓人看見木材背後的歷史與制度，山野創作館則讓人聽見山林在人類文化中的回聲，透過空間、材料、聲音與藝術創作的交織，阿里山不再只是觀光地標，更是一座引導民眾走入記憶的歷史現場與文化場域。

林業故事館以鋼構及木材呈現鐵道、木馬道等地景。（嘉義林業分署提供）

林業故事館讓人看見木材背後的歷史與制度。（嘉義林業分署提供）

林業故事館重現林場中原木剛伐下、在戶外堆置乾燥的「林場感」。 （嘉義林業分署提供）

林業故事館展覽內容由歷史、生態與產業三個面向構成。（嘉義林業分署提供）

山野創作館讓人聽見山林在人類文化中的回聲。（嘉義林業分署提供）

