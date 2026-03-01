「最帥提燈」柯博文全台首發秒殺 北市12行政區這2天還有機會

柯博文小提燈設計高度還原機械美學，紅藍色澤鮮豔，成為今年台北燈節最夯的潮流單品。（記者王藝菘攝）

柯博文小提燈設計高度還原機械美學，小朋友在一旁等待家長組裝。（記者王藝菘攝）

柯博文小提燈設計高度還原機械美學，紅藍色澤鮮豔，成為今年台北燈節最夯的潮流單品。（記者王藝菘攝）

2026台北燈節再掀高潮！眾所矚目的「柯博文小提燈」於今（1）日正式亮相發放。由於這是台北燈節史上首度與全球知名IP「變形金剛」跨界合作，下午三點發放時間還沒到，西門展區的中山堂廣場便已湧入數百名熱血粉絲與家長，排隊人龍蜿蜒交錯，場面壯觀。

這款高度還原機械美學的「柯博文小提燈」，以鮮豔的紅藍經典配色與細膩的紙藝結構設計，成功打破傳統燈節藩籬。現場領到提燈的小朋友興奮地當場開箱，在手中提著帥氣的博派領袖，直呼「超酷！」更有不少特地前來排隊的成人玩家坦言，這款提燈兼具收藏價值與未來感，是今年燈節絕對不能錯過的夢幻逸品。

今日發放現場秩序大致良好，但因民眾反應極為踴躍，西門展區服務台備妥的限量提燈，在不到15分鐘內便全數領取完畢，讓不少稍微晚到的民眾扼腕。

除西門與花博兩大主展區外，3月1日至2日，台北市12行政區指定地點於下午2時免費領取小提燈，每人限領1盞，發完為止。12行政區指定發放地點包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法