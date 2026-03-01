為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣燈會大亮點 10米高巨型雨馬震撼登場

    2026/03/01 13:06 記者林宜樟／嘉義報導
    紙風車劇團超巨型「雨馬」現身。（記者林宜樟攝）

    紙風車劇團超巨型「雨馬」現身。（記者林宜樟攝）

    2026台灣燈會即將在3月3日開幕，嘉義縣政府攜手紙風車劇團，將客家親子劇「雨馬」帶回嘉，高10公尺、長13公尺的「雨馬」巨型裝置現身，將帶來「雨馬」精華版演出及燈光秀、靜態展示及3月7日TEAM TAIWAN大遊行，邀請民眾共襄盛舉。

    嘉義縣長翁章梁、紙風車文教基金會執行長張敏宜、客家委員會藝文傳播處長廖美玲及立委蔡易餘宣布燈會亮點，「雨馬」由客家委員會與紙風車劇團攜手製作，改編自作家小野的繪本故事，2021年推出，作品誕生於全球新冠疫情蔓延、人心不安的時代，許多孩子因疫情無法外出，失去日常生活的歡樂，劇作承載著撫慰人心、陪伴成長的深意。

    翁章梁穿戴高空裝備攀登近四層樓高的「雨馬」巨型裝置，從高處俯瞰燈會現場；他表示，許多小朋友看到「雨馬」巨型裝置與紙風車劇場演出都十分興奮，相信此次活動將為民眾帶來愉快而難忘的體驗。

    廖美玲說，客家語言文化大使「雨馬」與去年推出的「燈怪」全國首次同台亮相，感謝嘉義縣政府及紙風車劇團的支持，讓客家文化在燈會舞台上與大小朋友相見。

    「雨馬」披覆繁花與彩虹色彩，象徵溫柔而堅定的守護力量；彩虹則寓意雨後迎來和平與幸福，祈願世界的孩子能重拾笑聲與希望；燈會也邀請紙風車劇團與客委會合作的另一齣作品「燈怪」，於3月7日「TEAM TAIWAN」大遊行中一同現身。

    嘉義縣文化觀光局表示，「雨馬」精華版演出與燈光秀場次中將安排問答活動，準備限量小禮物與觀眾同樂，讓孩子在參與過程中留下難忘回憶。活動期間還有機會獲得可愛的「小雨馬布偶」，把燈會的幸福祝福帶回家。

    「雨馬」精華版演出時間為3月4日至3月6日晚上6點30分、8點30分， 地點在縣府舞台，每場約30分鐘，共6場；「雨馬」燈光秀共34場；TEAM TAIWAN大遊行3月7日晚上6點45分。

    嘉義縣長翁章梁在與馬背上進行宣傳。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁在與馬背上進行宣傳。（記者林宜樟攝）

    台灣燈會在縣府主舞台將有「雨馬」戲劇演出。（記者林宜樟攝）

    台灣燈會在縣府主舞台將有「雨馬」戲劇演出。（記者林宜樟攝）

    高10公尺、長13公尺的「雨馬」巨型裝置。（記者林宜樟攝）

    高10公尺、長13公尺的「雨馬」巨型裝置。（記者林宜樟攝）

