阿聯酋、阿提哈德航空宣布停飛 桃機今晚出發航班取消

伊朗、阿拉伯聯合大公國等波斯灣周邊國家關閉領空。（翻攝自Flightradar24）

美國、以色列今（28日）對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，中東航班中斷，阿拉伯聯合大公國暫時關閉其領空。阿聯酋航空、阿提哈德航空都取消航班，這兩家航空公司今晚從桃園機場出發的航班也被取消。

波斯灣周邊國家因戰事紛紛關閉領空，其中阿拉伯聯合大公國的航空公司阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad）的總部，分別在杜拜和阿布達比，都有班機飛往遍佈中東、歐洲、亞太、印度和北美，也包括台灣桃園機場。

請繼續往下閱讀...

今天晚間的桃園機場航班資訊顯示，阿聯酋航空、阿提哈德航空自台北起飛前往杜拜和阿布達比的航班，雙雙取消。阿聯酋航空也公告，呼籲旅客注意其飛行狀態，並協助受影響的旅客重新預訂、退款或替代旅行安排。我國國籍航空都未受影響。

阿聯酋航空A380客機。（記者吳亮儀攝）

阿提哈德航空去年開始台北-阿布達比航線。（記者吳亮儀攝）

阿提哈德航空今晚從桃園機場飛往阿布達比的航班取消。（翻攝自桃園機場航班動態官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法