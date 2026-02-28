茶の魔手用簡體字挨批竟嗆「沒吃你家大米」 總公司護航遭灌爆！

「茶の魔手」台南仁德中清店招牌用簡體字和中國網路用語被批評，店家反嗆消費者。（圖翻攝自茶的魔手仁德中清店Google評論區）

被封為「手搖飲南霸天」的「茶の魔手」，近日也深陷簡體字爭議。有消費者發現他們在台南某間分店的招牌，使用簡體字和中國網路用語，跑到Google評論區嘲諷，竟遭業者留言回嗆「沒吃你家大米」，讓輿論炸鍋，大批鄉民灌爆店家狂刷一星負評。而總公司27日終於出面回應，但被網友們砲轟根本是在護航。

茶の魔手台南仁德中清店近日在店門口放出「2026年度熱銷飲品」的海報，文宣上被發現用簡體字寫下宣傳標語「寶～渴了不……買杯涼的犒勞自己一下」。有消費者看到後拍下，貼到店家Google評論區留下一星負評，嘲諷「不說我還以為來到中國，呵呵」。

沒想到這則負評釣出業者親自回覆，而且火藥味十足：「感謝你的寶貴意見，本店廣告設計選擇簡體字，主要是為了視覺簡潔與現代美感，讓整體有流暢美感出現。同時，使用簡體字在台灣並無法律限制！並非違規行為。若您有其他購物體驗，歡迎提供。笑鼠！招牌可沒吃你家大米！招牌本人：咋地！跟你so哈囉也不行！」

店家的回覆隨即被分享到Threads上，讓輿論大炸鍋，「滾去支國吧，總公司不用出來說話嗎？」、「這種直接抵制拒買」、「殘體字有美感？這家分店的審美觀還好嗎」、「招牌用簡字，留言閉口就是招牌又沒吃「你家大米」，活脫脫就是個中國人的樣子」、「回應看起來就不是台灣人」、「留友知悉，用料會不會也追求簡潔不知道」、「看吧，這就是你們口中的自由」、「覺得用簡體可以讓畫面排版更有美感……看到的最終結果是這樣的話，我覺得包包款款欸店別開了啦，真的超醜」。

目前該分店的Google評論區被灌爆，評分被洗到只剩1.5分，店家狀態也顯示「暫停營業」。但店家還是有另外發聲明回應，但沒有任何歉意，甚至還嗆告網友，「店內文宣使用方式僅為提升多語族群之閱讀便利性，並無外界揣測之任何立場意涵。針對與事實不符之評論與延伸解讀，本店已完整保留相關紀錄。對於Google評論影響商譽之不實言論，將不排除依法採取必要措施。我們尊重多元意見，但不接受失實指控。」

隨著輿論延燒，茶の魔手總公司總算被釣出來：「謝謝朋友們的關心與提醒。品牌一路走來三十多年，從一間小店開始，到今天有這麼多夥伴一起努力，我們始終只專心做好一件事就是『把茶做好』，門市的文宣若讓朋友們有不好的感受，我們會傾聽，也會持續教育與調整。對我們來說，每一杯茶的價值，來自土地、來自時間，也來自彼此的理解與尊重。謝謝每一位支持我們的朋友。我們會繼續把每一天的茶，認真做好。真心珍惜與感謝，所有的朋友們！」

但網友們不買單，反而紛紛砲轟「然後？就這？」、「溫和到幾乎在護航，你們要確欸」、「什麼叫做『若讓朋友們有不好的感受』？把問題丟在我們身上喔」、「請問茶魔官方對於你們的長期消費者提出的異議態度就是如此嗎？」、「說個笑話，這間店是台派」、「三十年的品牌，如果連最基本的文字立場都守不住，那『把茶做好』真的夠嗎？」、「這回文是民眾黨幫忙寫的是不是」、「提油救火嗎？不缺台灣人買的意思」、「我一直以為茶魔是很在地的手搖飲品牌，原來是我的錯覺」。

「茶の魔手」總公司回應挨轟在護航。（圖翻攝自Threads）

