新北平溪天燈節萬頭鑽動 3巨型「福馬天燈」照亮山城夜空

新北市長侯友宜27日出席「2026平溪天燈節」，與出席貴賓共同施放象徵福氣的三盞巨型福馬主燈。（記者塗建榮攝）

被CNN票選為「此生必遊」文化慶典的平溪天燈節，今天（27日）晚間在平溪國中登場，當夜幕低垂時，現場設置高達20呎的巨型馬年主燈，當3盞巨型馬年主燈合體，瞬間成為天燈節最醒目的視覺焦點；新北市長侯友宜寫下「平安如意、溪望成真」的心願，侯友宜率領國內外貴賓一起施放巨型天燈，今天晚上9波共900盞天燈冉冉升空照亮平溪山城夜空，現場歡呼聲也在平溪山谷間迴盪。

新北市平溪天燈節除了是台灣文化重要展現，更是新北市向國際展現多元創意與文化底蘊的盛典，今年適逢丙午火馬年，主辦單位以福馬為主題，打造3盞福馬天燈，賦予「馬驫奔騰，邁向成功」的吉祥寓意，金色福馬代表財富、紅色福馬代表福氣，橘色福馬代表大吉大利，祝福大家新的一年財源滾滾、福氣滿滿、大吉大利。

本次活動打造專屬馬年的「馬驫奔騰」光雕秀，透過投影營造出隨著福馬奔馳而來，福氣也隨之而來的祝福意象。隨著福馬與百盞天燈在眾人驚嘆聲中冉冉升空，天燈的溫暖光輝與絢爛的光雕投影相互輝映，不僅閃耀平溪山城的夜空，更將台灣深厚的祈福文化與對未來的期盼，傳遞至全世界。

「2026新北市平溪天燈節」以傳承與創新的祈福內容，向國際展現台灣獨特的文化傳承與創新活力，同時也為全球觀眾展現一場難忘的國際文化融合盛典，平溪山城從早上開始就有大批遊客湧入，期待天黑後的天燈施放。

「2026新北市平溪天燈節」活動在平溪國中十鼓隊震天鼓聲中揭開序幕，侯友宜致詞後，與新北市議員林裔綺及觀光旅遊局局長楊宗珉共同在馬年福馬主燈上題字，應邀前來共28國駐台使節與14國國際交換學生共同施放天燈，充分展現新北市平溪天燈節的國際化魅力！

活動過程中，歌手方季惟、于冠華、兆群及MazBar&Lalan等蒞臨現場獻唱，以膾炙人口的歌曲帶動全場氣氛，與現場民眾一同見證天燈升空的感動時刻。

2026平溪天燈節首場今晚（27日）在平溪國中登場，當第一波100盞天燈在民眾歡呼聲中冉冉升空，也將民眾的祝福傳達給上天。（記者俞肇福攝）

2026平溪天燈節首場今晚（27日）在平溪國中登場。圖為今年巨型福馬主燈三燈合體，吸引眾人目光。（記者俞肇福攝）

2026平溪天燈節首場今晚（27日）在平溪國中登場，第一波民眾躍躍欲試準備施放天燈。（記者俞肇福攝）

2026平溪天燈節首場今晚（27日）在平溪國中登場，民眾寫下的心願隨天燈冉冉升空。（記者俞肇福攝）

