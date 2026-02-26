改道行駛！台88線鳳山、大發交流道路不平 3/2晚封閉8小時維修

台88線鳳山交流道下匝道前路面出現不平整，公路局將於年3月2日夜間10時至3月3日上午6時封閉鳳山交流道維修。（公路局提供）

台88線鳳山及大發交流道下匝道前路面出現不平整，公路局鳳屏工務段將於年3月2日夜間10時至3月3日上午6時封閉鳳山、大發交流道，進行路面坑洞修補，請民眾提前改道行駛。

公路局鳳屏工務段表示，台88線0k至12k間鳳山交流道及大發交流道下匝道前道路，因重車輾壓造成路面不平整，將於3月2日周一夜間10時至隔日3月3日上午6時，封閉鳳山、大發交流道，辦理瀝青混凝土路面坑洞修補，如遇下雨則暫停施工。

請繼續往下閱讀...

鳳屏工務段指出，工程不影響台88線主線道車流，民眾欲至鳳山市區、大發工業區，請提前改道行駛。

封閉鳳山交流道部分，請民眾從大寮西向出口匝道續行188線往高雄，至鳳山西向入口匝道上台88線；封閉大發交流道部分，請民眾從大寮東向出口匝道續行188線往潮州，至大發東向入口匝道上台88線。

鳳屏工務段說，施工期間請民眾遵守各項施工標誌指引，務必減速慢行，注意車前狀況，或利用台1線高屏大橋、台17線雙園大橋來往高雄、屏東或台東地區替代道路行駛。

大發交流道封閉替代道路。（公路局提供）

鳳山交流道封閉替代道路。（公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法