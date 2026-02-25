2大型影城將進駐北高雄 鄰近商圈、方便逛街看電影

義享天地B館規劃有大型影城。（記者葛祐豪攝）

高雄電影院集中在南高雄，北高雄未來將有2家大型影城加入市場，業者期待把餅做大，重新吸引消費者進場。

高雄電影院市場呈現「集團化、複合化、高技術」趨勢，以秀泰、威秀、國賓、in89、喜樂時代等連鎖影城為主力，播放首輪的至少10家、座位數超過1萬3000個，主要分布於百貨商場，但大都集中在南高雄，北高雄只有岡山樂購的秀泰影城，不過地點稍遠。

開幕日期延後的義享天地B館，預計今年底營業，B1-10樓商場叫做「義享樂漾廣場」，15-28樓商辦稱為「義享帝國」，11至14樓則規劃大型影城，原傳出是引進威秀旗下頂級品牌「MUVIE CINEMAS」，將設置14廳、2600個座位；但目前又有變數，傳出義享天地有意自己經營，仍在協商中。此外，不遠的富邦凹子底開發案，也規劃有影城，據了解，目前正與一家知名連鎖品牌洽談中。

這2家新影城均坐落於博愛路、大順路一帶，商業機能發達，且距離漢神巨蛋商圈不遠，預計開幕後，將可吸引火車站以北的三民、鼓山、左營甚至楠梓區民眾，在逛街購物之餘，就近欣賞電影。

高雄電影院業者分析，疫情期間，許多民眾習慣透過串流平台看電影，疫情過後估計仍有3至4成未回流，強片上檔或節慶時才會進電影院，目前全球電影院的生意低迷，以今年農曆春節來說，過年檔的票房都不如預期，例如九把刀的「功夫」賣座不佳，勉強靠「陽光女子合唱團」、「雙囍」撐場。

外界擔憂2家大型影城加入，高雄電影院市場是否飽和？業者強調，其實沒有惡性競爭的問題，因為票價機制都是片商訂定，電影院現在比的是設備，如燈光、音響、螢幕等；新電影院加入後，期待能把餅做大，配合全球電影市場逐漸復甦，重新吸引消費者進場。

富邦凹子底開發案也規劃影城，正與一家知名連鎖品牌洽談中。（記者葛祐豪攝）

