    英國達人秀足耍火桌封神！楊立微苗栗重現絕技 巡演期程曝

    2026/02/25 21:13 記者彭健禮／苗栗報導
    楊立微再現《英國達人秀》足耍火桌精彩絕活。（記者彭健禮攝）

    來自台灣規模最大火舞團隊「即將成真」火舞團成員楊立微近日登上全球知名選秀節目《英國達人秀》（Britain's Got Talent）第19季舞台，以高難度火焰雜耍秀，讓評審瞠目結舌、觀眾起身鼓掌，為她喝采。今晚，楊立微隨火舞團隊到苗栗展演，再現「足耍火桌」絕活，讓觀眾大呼過癮。

    今晚演出前，楊立微接受本報專訪，對於自身在《英國達人秀》的演出獲得廣大迴響，坦言又驚又喜，她10歲起就學習並在舞台上表演，迄今20多年，這次的迴響是有史以來最巨大強烈，讓她感受到「自己真正地站在國際世界級最大的舞台上」。

    楊立微說，她也很榮幸能代表台灣、代表「即將成真」火舞團站上《英國達人秀》的舞台，希望有機會能與團隊一起再登台。

    今晚，楊立微隨「即將成真」火舞團隊到苗栗（火旁）龍系列活動展演，她再現《英國達人秀》足耍火桌精彩絕活，與團員們合力呈現「台灣火龍」等經典橋段，觀眾驚呼連連、鼓掌叫好。

    「即將成真」火舞團隊於新春元宵期間都有演出，明天在竹南、27日到新竹北埔、28日則分別於南投及台南演出，與民眾一起鬧元宵。楊立微也與同是「即將成真」火舞團成員、陪同征戰《英國達人秀》的丈夫「火雞」賴寬誌，共同邀請大家不要只是透過螢幕欣賞，歡迎到場感受火焰的熱度與火舞的魅力。

    楊立微再現《英國達人秀》節目上足耍火桌的精彩絕活，獲觀眾滿堂喝采。（記者彭健禮攝）

    「即將成真」火舞團隊到苗栗（火旁）龍系列活動展演，呈現「台灣火龍」等經典橋段。（記者彭健禮攝）

