    生活

    獨家》屏東11隻小虎鯨集體擱淺 眾人浪中搶命傍晚成功野放7命

    2026/02/24 16:35 記者蔡宗憲／屏東報導
    眾人於浪花中無私聯手「搶命」，成功守護剩餘7隻小虎鯨，並順利載往外海野放。（記者蔡宗憲攝）

    眾人於浪花中無私聯手「搶命」，成功守護剩餘7隻小虎鯨，並順利載往外海野放。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣車城鄉海口沙灘清晨11隻小虎鯨集體擱淺，這起規模罕見的鯨豚受困事件，觸動地方各界心弦。雖然其中4隻發現時已無生命跡象，但在海保署、海巡、在地志工及長灘飯店物資支援下，眾人於浪花中無私聯手「搶命」，成功守護剩餘7隻小虎鯨，並將於稍後順利載往外海野放，重返大海懷抱。

    昨日事發後，成大鯨豚中心主任王浩文火速率團隊南下，現場救援人員為防止小虎鯨氣孔嗆水，直接在沙灘開挖人工池保濕扶正。經海生館獸醫與成大團隊嚴密監測血液及生理狀況，確認7隻活體體態飽滿、狀況穩定。

    傍晚時分，在屏東縣府與海保署等單位協調下，這7隻幸運的小虎鯨由船隻依序搬運，載往深海釋回。成大鯨豚中心指出，這群小虎鯨疑因集體陪伴天性導致誤入淺灘，所幸在地鄉親與各單位的「減壓」救助下，讓原本緊張的岸際，化為最動容的守護生命現場，見證了恆春半島強大的凝聚力。

    屏東11小虎鯨集體擱淺。（記者蔡宗憲攝）

    屏東11小虎鯨集體擱淺。（記者蔡宗憲攝）

    屏東11小虎鯨集體擱淺。（記者蔡宗憲攝）

    屏東11小虎鯨集體擱淺。（記者蔡宗憲攝）

