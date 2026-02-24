228連假返鄉、出遊必看！ 國道好走路段一次曝光

高公局表示，另為分散尖峰車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施，自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道。（圖由高公局提供）

春節長假才剛結束，緊接著這週五（27日）又將迎來3天的228連假；交通部高速公路局提醒，連假期間國道交通需求大增，尖峰時段易壅塞，自行開車的用路人若想節省旅行時間，建議多利用替代道路，或國道好走時段避開壅塞。

高公局交通分析結果顯示，連假首2日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末2天為北向尖峰日，車流集中於下午時段，建議多利用替代道路，或國道好走時段避開壅塞。其中27、28日南向，行駛西部國道，建議早上6時前或中午12時後出發；國道5號則建議早上5時前或下午5時後出發。

高公局續指，2月28日、3月1日北向，行駛西部國道，南部地區建議早上9時前出發，中部地區建議中午12時前出發，行駛國道5號則建議早上9時前出發。

高公局表示，另為分散尖峰車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施，自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。

高公局提醒，連假期間國道交通量大，尖峰時段部分瓶頸路段易車多壅塞，用路人應耐心駕駛，全程保持專注，切勿任意變換車道或違規行駛未開放通行之路肩，並勿疲勞駕駛。另外，用路人進出高速公路交流道、服務區或休息站時不要使用輔助駕駛系統，以免系統無法及時判斷路況而發生憾事。

交通部高速公路局提醒，連假期間國道交通需求大增，尖峰時段易壅塞，自行開車的用路人若想節省旅行時間，建議多利用替代道路，或國道好走時段避開壅塞。

