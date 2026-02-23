東京車站曝光！ 台南攜手JR東日本推廣溫泉魅力

JR東日本高崎支社與群馬縣觀光物產國際協會等日本在地單位積極協助宣傳。（南市觀旅局提供）

南市觀旅局20至22日與東日本旅客鐵道株式會社（JR東日本）高崎支社、公益財團法人群馬縣觀光物產國際協會等單位合作，出展「群馬溫泉文化旅遊in東京站」活動，將台南溫泉及多元旅遊資訊介紹予往來旅客。

日本交通樞紐東京車站地下1樓剪票口內人潮往來處展出台南觀光文宣。市長黃偉哲表示，群馬縣有日本溫泉王國之稱，台南市亦以溫泉觀光之魅力聞名，除擁有世界稀有的關子嶺泥漿溫泉外，亦有泉質清澈、品質優良的龜丹溫泉。

本次配合群馬溫泉文化旅遊推廣活動共同展出，將台南溫泉特色傳遞給熱愛泡湯文化的日本旅遊族群，盼透過宣傳吸引更多日本旅客前來體驗台南溫泉魅力，將台南納入海外泡湯旅遊的重要選項，進一步促成觀光資訊向實際旅遊行為的轉換。

觀旅局長林國華表示，本次能與JR東日本高崎支社及在地觀光協會合作於東京車站剪票口內出展，是台南在國際推廣模式上的一大嘗試，希望能將台南觀光更精準地切入大量日本民眾的生活動線，透過文宣串聯起溫泉與城市探索的深度旅程。

台南觀光文宣於日本大型溫泉旅遊宣傳活動展示。（南市觀旅局提供）

民眾現場閱覽台南關子嶺溫泉旅遊地圖。（南市觀旅局提供）

