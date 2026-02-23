獨家》台灣水果外銷再下一城 歐盟核准棗子、紅龍果、荔枝輸入

歐盟已核准我國荔枝輸入。（資料照）

台灣水果外銷又下一城！我國的棗子、紅龍果、荔枝已獲准可輸出到歐盟，將可望更開拓我國水果外銷的高端市場，據了解，農業部防檢署於2月19日春節期間接到歐盟發來的正式核准消息，防檢署證實，表示歐盟肯定我國生產管理能力。

依農業部統計，我國去年出口荔枝126噸、產值為147.5萬美元，主要出口市場以日本為主，佔102噸，另外也有輸往紐西蘭、香港、美國、澳洲等市場；去年棗子共出口103噸、產值為51.4萬美元，主要輸往中國、香港、加拿大、日本等市場；去年出口紅龍果143噸、產值為50.6萬美元，主要輸往香港、日本、加拿大等市場。

據了解，我國持續開拓水果外銷市場，歷經多時談判，歐盟於2月19日時正式發文予我國駐歐盟代表處，核准台灣生產的棗子、紅龍果、荔枝輸入，其中紅龍果包含白肉與紅肉紅龍果，防檢署證實，確實於19日時接獲告知獲准，台灣生產的棗子、紅龍果、荔枝即日起就可輸往歐盟。

防檢署指出，歐盟生產的水果以溫帶水果為主，棗子、紅龍果、荔枝為當地幾乎沒有生產的熱帶水果，最重要的是品質絕佳、風味獨特，看好未來的市場潛力。

歐盟新開放我國輸入的水果品項也包含棗子（蜜棗）。（資料照）

歐盟核准我國白肉、紅肉紅龍果輸入。（資料照）

