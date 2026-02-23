高雄水情吃緊！農水署啟動一期稻作輪灌

農田水利署高雄管理處長呂文豪（中）親自主持會議。（農水署提供）

高雄市水情吃緊！高屏溪今年以來因無降雨流量驟減，今下探每秒11.1立方公尺，水情進入警戒狀態，農田水利署高雄管理處今啟動一期稻作輪灌機制，呼籲農民節約用水，共度枯水期。

農田水利署高雄管理處今天新春團拜，由處長呂文豪親自主持，針對當前嚴峻的氣候變遷與一期作水情進行深入研商。

隨著時序進入枯水期，南部地區降雨稀少，各大河川流量驟減，高雄管理處今啟動一期稻作輪灌機制，以確保農業用水的有效配置。

根據高雄管理處管理組觀測報告，目前高雄地區主要水源流量呈現下滑趨勢，高屏溪流量則下探每秒11.1立方公尺，旗山溪目前流量僅約每秒1.36立方公尺，河川流量驟減，水情進入警戒狀態。

由於近期無明顯降雨，河川天然流量已不足以支應全面供灌，高雄管理處依據水情預測，決定採取彈性且精準的輪灌措施，以因應抗旱關鍵期。

高雄管理處為讓有限水資源發揮最大效益，分階段啟動輪灌機制，其中旗山溪水系灌區、復興渠灌區已實施輪灌機制，曹公圳灌區將於2月24日起實施輪灌，獅子頭圳（含龜山圳）灌區預計3月2日起實施輪灌。

處長呂文豪強調實施輪灌是為了確保農民在灌溉高峰期都能獲得必要的灌溉水源，避免因搶水或因位處支流末端而導致枯竭，他呼籲農民配合，共同節約用水，度過枯水期。

高雄管理處提醒農民，目前已進入枯水期前半段，請務必配合各工作站所排定輪灌時程引水灌溉，切勿擅自截流或浪費水資源，管理處也將派員加強各埤圳巡查，確保配水公平性。

呂文豪說，「巡田頭、顧田尾，五穀豐收趁家伙」，呼籲農民加強田間灌溉管理，避免不必要水源浪費，唯有透過政府與民間共同配合，落實節約用水，才能共同守護珍貴的農業水源，保障一期作順利收成。

