    首頁 > 生活

    高雄九如橋改建 河西一路、九如四路3/2-6/30封閉施工

    2026/02/23 10:03 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄九如橋改建工程，力拚今年6月提前開放全線通車。（記者葛祐豪攝）

    高雄九如橋改建工程，力拚今年6月提前開放全線通車。（記者葛祐豪攝）

    高雄九如橋改建工程，為力拚6月能提前開放全線通車，工務局新工處今（23）日表示，自3月2日起至6月30日，九如四路（華安街口至翠華路口）、河西一路（厚生路至馬卡道路）全線封閉施工，提醒民眾提前規劃改道。

    位於愛河下游的九如橋，是銜接鼓山區與三民區的重要陸橋，因配合鐵路地下化工程而拆除舊橋，於113年8月動工改建新橋，總經費約4.7億元。新九如橋長約70公尺、寬約30公尺，以現代化設計跨越愛河，將中都溼地公園、中都唐榮磚窯廠等南北兩側景點串接，兩側並規劃5.6公尺的人行道。

    新工處指出，新設九如橋採平面設置，為確保愛河河道通行高度，同盟三路及河西一路需配合抬升約2.1公尺，在同盟三路於農曆年前恢復通車後，3月2日起將封閉河西一路，進行道路抬升。

    新工處強調，九如四路則採納地方意見，重新調整路型後，為配合新建橋梁一併於6月全線通車，3月2日起也將封閉道路趕工施作。封路期間，都會安排義交人員協助交通管制。

    封閉期間，請民眾盡早改道行駛青海路、鼓山三路轉往市區，此外168東、168西公車路線也將調整，取消河邊里、河西華安街口、願景橋站等3個停靠站，改行駛美都路，相關停駛資訊將張貼於公車站牌。

    九如四路、河西一路改道示意圖。（新工處提供）

    九如四路、河西一路改道示意圖。（新工處提供）

