台中樂成宮人潮擠爆 單身網友哀怨「連拜月老都寸步難行」

台中市樂成宮春節人潮擠爆，月老殿更讓參拜者感到寸步難行。（樂成宮提供）

今天是農曆春節9天假的最後一天，很多民眾趕在上班前到宮廟拜拜，有人拜平安，有人拜財神，也有人拜月老，而位在台中市樂成宮的月老廟相當知名，且相當靈驗，網路討論度高，但樂成宮春節每一天都人潮擠爆，有網友在社群平台哀怨的說「這年頭感情路不順就算，連拜月老都寸步難行」，也有人說「這麼多人，不用拜直接現場媒合可能都比較快」。

台中市樂成宮是百年媽祖廟，香火鼎盛，因為廟內不但有媽祖娘娘，還有月老殿等，而樂成宮的月老殿相當知名，且相當靈驗，每一年的情人節很多年輕人都會來拜拜。

樂成宮董事長何敏誠表示，今天的春節，樂成宮很多人來拜拜，人潮相當多，有人拜平安，有人拜財神，也有人拜月老，但因為月老殿較小，就更擁擠。

由於拜廟者太多，就有網友在網路平台抱怨，感情路坎坷，連拜月老都「寸步難行」，也有網友就回應，人潮既如此多，乾脆就現場直接聯誼，但有人則質疑是現在人太挑，還是真的找不到？

台中市樂成宮春節人潮擠爆，月老殿因不大，讓要參拜者感到寸步難行。（樂成宮提供）

