為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中樂成宮人潮擠爆 單身網友哀怨「連拜月老都寸步難行」

    2026/02/22 16:57 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市樂成宮春節人潮擠爆，月老殿更讓參拜者感到寸步難行。（樂成宮提供）

    台中市樂成宮春節人潮擠爆，月老殿更讓參拜者感到寸步難行。（樂成宮提供）

    今天是農曆春節9天假的最後一天，很多民眾趕在上班前到宮廟拜拜，有人拜平安，有人拜財神，也有人拜月老，而位在台中市樂成宮的月老廟相當知名，且相當靈驗，網路討論度高，但樂成宮春節每一天都人潮擠爆，有網友在社群平台哀怨的說「這年頭感情路不順就算，連拜月老都寸步難行」，也有人說「這麼多人，不用拜直接現場媒合可能都比較快」。

    台中市樂成宮是百年媽祖廟，香火鼎盛，因為廟內不但有媽祖娘娘，還有月老殿等，而樂成宮的月老殿相當知名，且相當靈驗，每一年的情人節很多年輕人都會來拜拜。

    樂成宮董事長何敏誠表示，今天的春節，樂成宮很多人來拜拜，人潮相當多，有人拜平安，有人拜財神，也有人拜月老，但因為月老殿較小，就更擁擠。

    由於拜廟者太多，就有網友在網路平台抱怨，感情路坎坷，連拜月老都「寸步難行」，也有網友就回應，人潮既如此多，乾脆就現場直接聯誼，但有人則質疑是現在人太挑，還是真的找不到？

    台中市樂成宮春節人潮擠爆，月老殿因不大，讓要參拜者感到寸步難行。（樂成宮提供）

    台中市樂成宮春節人潮擠爆，月老殿因不大，讓要參拜者感到寸步難行。（樂成宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播