為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東春節國旅熱翻！勝利星村6天湧200萬人 奇幻大津票秒殺

    2026/02/21 14:47 記者羅欣貞／屏東報導
    「奇幻大津」將屏東高樹大津瀑布化為動態畫布。（記者羅欣貞攝）

    「奇幻大津」將屏東高樹大津瀑布化為動態畫布。（記者羅欣貞攝）

    今年春節連假有9天，國旅再掀熱潮，尤其屏東天氣好，勝利星村走春人潮再創新高，從小年夜到年初四一連6天湧入突破200萬人次，店家業績開紅盤笑開懷；另在高樹鄉大津瀑布登場的「奇幻大津」光影藝術活動，春節期間更出現線上、現場均一票難求的盛況。

    勝利星村創意生活園區為屏東市區最具指標性的特色商圈，吸引不少返鄉民眾、外地遊客安排年假走春行程，從白天逛到夜晚賞燈，園區人潮絡繹不絕。屏東縣政府文化處指出，依據電信業者大數據統計，從2月15日至20日湧入200萬人次，展現驚人的觀光號召力。

    不少園區店家年前訂單便應接不暇，從小年夜開始人潮湧現，天天客滿。店家普遍反映，今年春節來客數較去年成長約2成。屏東縣政府歡迎民眾把握年節尾聲走訪園區，感受屏東溫暖的陽光與熱鬧氛圍。

    同樣人氣居高不下的高樹「奇幻大津」光影藝術沉浸式體驗，春節連假同樣熱度爆表，不僅線上預購早已售罄，每日限量200張現場票也幾乎秒殺，現場票每天下午5時開賣，由現場工作人員發放號碼牌，不少民眾中午過後就提前排隊，甚至自備椅子與野餐墊，宛如排隊等待演唱會般熱鬧，排隊人龍一路延伸至停車場，每天開賣後10分鐘內即完售，單日仍有上百位向隅民眾撲空離場。

    「奇幻大津」今年復辦，活動從2月3日登場以來，在網路社群引起高度關注，並有許多網紅部落客分享美照、直播影片，觀看數甚至破百萬，掀起一波波熱潮。「奇幻大津」持續至3月4日，每日下午5時至晚間9時開放夜間參觀，採每半小時一梯次入場，每周一公休。縣府希望透過「品牌化」策略，活化被遺忘的山林秘境，透過觀光人潮為地方產業創造商機。

    屏東勝利星村春節連假人潮多。（屏東縣政府提供）

    屏東勝利星村春節連假人潮多。（屏東縣政府提供）

    屏東勝利星村春節連假到訪人潮再創新高。（屏東縣政府提供）

    屏東勝利星村春節連假到訪人潮再創新高。（屏東縣政府提供）

    「奇幻大津」掀起參觀熱潮。（屏東縣政府提供）

    「奇幻大津」掀起參觀熱潮。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播