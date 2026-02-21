屏東春節國旅熱翻！勝利星村6天湧200萬人 奇幻大津票秒殺

「奇幻大津」將屏東高樹大津瀑布化為動態畫布。（記者羅欣貞攝）

今年春節連假有9天，國旅再掀熱潮，尤其屏東天氣好，勝利星村走春人潮再創新高，從小年夜到年初四一連6天湧入突破200萬人次，店家業績開紅盤笑開懷；另在高樹鄉大津瀑布登場的「奇幻大津」光影藝術活動，春節期間更出現線上、現場均一票難求的盛況。

勝利星村創意生活園區為屏東市區最具指標性的特色商圈，吸引不少返鄉民眾、外地遊客安排年假走春行程，從白天逛到夜晚賞燈，園區人潮絡繹不絕。屏東縣政府文化處指出，依據電信業者大數據統計，從2月15日至20日湧入200萬人次，展現驚人的觀光號召力。

請繼續往下閱讀...

不少園區店家年前訂單便應接不暇，從小年夜開始人潮湧現，天天客滿。店家普遍反映，今年春節來客數較去年成長約2成。屏東縣政府歡迎民眾把握年節尾聲走訪園區，感受屏東溫暖的陽光與熱鬧氛圍。

同樣人氣居高不下的高樹「奇幻大津」光影藝術沉浸式體驗，春節連假同樣熱度爆表，不僅線上預購早已售罄，每日限量200張現場票也幾乎秒殺，現場票每天下午5時開賣，由現場工作人員發放號碼牌，不少民眾中午過後就提前排隊，甚至自備椅子與野餐墊，宛如排隊等待演唱會般熱鬧，排隊人龍一路延伸至停車場，每天開賣後10分鐘內即完售，單日仍有上百位向隅民眾撲空離場。

「奇幻大津」今年復辦，活動從2月3日登場以來，在網路社群引起高度關注，並有許多網紅部落客分享美照、直播影片，觀看數甚至破百萬，掀起一波波熱潮。「奇幻大津」持續至3月4日，每日下午5時至晚間9時開放夜間參觀，採每半小時一梯次入場，每周一公休。縣府希望透過「品牌化」策略，活化被遺忘的山林秘境，透過觀光人潮為地方產業創造商機。

屏東勝利星村春節連假人潮多。（屏東縣政府提供）

屏東勝利星村春節連假到訪人潮再創新高。（屏東縣政府提供）

「奇幻大津」掀起參觀熱潮。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法