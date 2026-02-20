為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鑽漏洞從對號車廂搶入佔自由座 高鐵：影響秩序可通報

    2026/02/20 19:32 記者吳柏軒／台北報導
    社群平台Threads有人討論，有男子從第9節對號座車廂，衝入第10節自由座搶位子，違反乘車秩序。高鐵指出，民眾可通報列車或車站人員，以利即時處理。（圖取自Threads）

    

    高鐵設有對號座、自由座不同車廂，上車前須依序在月台排隊，但今（20日）社群平台「Threads」有民眾貼文，稱有男子從第9節對號座車廂，一路撞開乘客，衝進第10節自由座車廂佔位，認為其破壞排隊規則。高鐵公司回應，民眾須依指示排隊上車，若其他人發現影響乘車秩序情況，可主動反映以利即時處理。

    Threads平台貼文指出，「大家都好好排在自由座的隊伍，門一打開，白衣男直接從對號車廂撞開依序上車的人，然後幫他女友佔位子，5分鐘後女友優雅的走過來說謝謝你～」，網友們討論該男子從第9節對號座車廂，跑到第10節搶自由座，是不想跟大家在外面乖乖排隊，所以鑽了漏洞，讓目擊民眾當場傻眼。

    對此，高鐵回應，春節連假期間，各車站均加派人力維持乘車秩序，敬請旅客依循人員指示排隊上車，並請依照票面資訊搭車，遵守先下後上等乘車禮儀，共同維護良好乘車秩序。至於貼文的情況，高鐵說，旅客如發現他人有影響乘車秩序之情況，亦可主動向列車或車站人員反映，以利即時處理。

