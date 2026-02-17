初一走春中和烘爐地人車湧現 警啟動疏運及交通管制

春節期間新北中和烘爐地交通管制點及接駁車位置。（記者陸運鋒翻攝）

大年初一走春人潮湧現！新北市中和知名廟宇烘爐地南山福德宮，今早吸引大量信眾前往參拜祈福，但因烘爐地山區道路狹窄、沿線停車空間有限，為避免人車潮湧入造成交通壅塞，警方於今天（17日）起至本週日（22日）實施春節疏運及交通管制措施。

中和警分局表示，接駁車發車時間從初一（17日）至初六（21日）每日早上8時至下午5時，接駁車站點為太湖山莊（興南路、華新街口）、華夏科技大學（工專路），上山搭車站點均提供免費停車位停放，將視現場狀況滾動調整。

請繼續往下閱讀...

至於車流管制日期及時段部分，為17日至22日早上8時至晚上8時，包括興南、南山路口至華新街路口，管制點及改道建議部分，如遇烘爐地停車場滿場情況，可至太湖山莊改搭接駁車，或是改道行駛華新街，至華夏科技大學改搭接駁車。

至於管制點興南路2段、興南路159巷口，車輛原則禁止左轉，請配合現場警方及義交人員引導（當地居民須出示證件除外），而興南路159巷至興南路399巷下山方向，另規劃一線道作為「接駁車調撥車道」。

此外，管制點興南路2段399巷口，配合烘爐地南山福德宮停車場空間，實施彈性「停車總量管制」，由現場警方及義交人員引導，依序上山。

警方指出，本次春節交通疏運重點措施包括「增加臨時停車空間，分散車流壓力」、「提升接駁車班次與運能，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具」、「調整上下山及周邊道路疏運動線，提升通行效率」、「協調廟方增聘義交及志工人員，加強現場交通引導與秩序維護」。

警方提醒，年節人車潮大量湧入，考量南勢地區路幅較窄，實施停車場「滿場機制」，籲民眾多加利用「免費接駁車」上山，並遵守警方及義交人員現場交管指揮，配合改道行駛，另可至「中和警好讚」臉書，查看詳細春節期間接駁與交通管制措施。

大年初一今早前往中和烘爐地參拜車潮湧現，警方啟動交通管制措施。（記者陸運鋒翻攝）

新北中和烘爐地今大年初一早上湧入大量人、車潮。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法