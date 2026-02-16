中台灣燈會永天宮｢鴨母寮媽｣送錢母、小鴨燈籠 打卡抽55吋電視

梧棲鴨母寮永天宮主祀天上聖母，創建於日治時期，1934年由地方耆老發起建廟，長年為地方信仰中心。（民政局提供）

中台灣燈會昨天小年夜在台中中央公園登場，展期16天，主燈為姆明（嚕嚕米）一族「極光下的姆明谷」，並打造7大展區，其中民政局「幸福祈願村」串聯山、海、屯、城四大地域指標宮廟，海線燈組與梧棲鴨母寮永天宮「永天光耀」祈福燈組，融合媽祖信仰、鴨母寮文化及海洋浪花意象，加碼推出打卡抽獎、限量錢母及小鴨燈籠發放等互動活動。

梧棲永天宮「鴨母寮媽」昨為燈會揭開祈福序幕，首度駐駕中央公園，民政局長吳世瑋表示，鴨母寮媽創建於日治時期，1934年由地方耆老發起建廟，長年為地方信仰中心；此次海線代表燈組「永天光耀」設計融合媽祖信仰與現代燈藝科技，主視覺以永天宮「鴨母寮媽」為核心，結合「永天小鴨」護駕意象、浪花律動與在地地標元素，呈現海洋文化的節奏與祥和能量，燈組後方更以滿滿紅色燈籠拼組祝福語，並結合求籤互動體驗，讓民眾賞燈拍照之餘，也能祈福求好運，感受科技結合信仰的創新魅力。

梧棲鴨母寮永天宮主委陳姝詠說，「永天」象徵長久守護，「光耀」寓意光明希望，並以「永天小鴨」親民可愛的形象拉近與民眾距離，讓更多人以輕鬆方式認識媽祖文化，深化地方信仰特色，也提升燈會觀光吸引力。

吳世瑋指出，燈會展期永天宮同步推出多項互動活動，民眾於海線燈組「永天光耀」拍照打卡分享，即可參加抽55吋液晶電視（3月5日抽出），另2月17日至21日（初一至初五）將發送永天宮燈會錢母，2月26日至3月1日則發放可愛吸睛的「永天小鴨燈籠」，均於活動當日下午6時起限量發放500份，送完為止；展期中也將不定時加碼贈送幸福小物，活動資訊將公布於鴨母寮永天宮臉書專頁鴨母寮永天宮臉書專頁。

梧棲鴨母寮永天宮打造「永天光耀」祈福燈組，融合媽祖信仰、鴨母寮文化及海洋浪花意象。（民政局提供）

展期加碼發放限量錢母及永天小鴨燈籠，以及不定時加贈幸福小物。（民政局提供）

