為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中台灣燈會永天宮｢鴨母寮媽｣送錢母、小鴨燈籠 打卡抽55吋電視

    2026/02/16 22:01 記者蔡淑媛／台中報導
    梧棲鴨母寮永天宮主祀天上聖母，創建於日治時期，1934年由地方耆老發起建廟，長年為地方信仰中心。（民政局提供）

    梧棲鴨母寮永天宮主祀天上聖母，創建於日治時期，1934年由地方耆老發起建廟，長年為地方信仰中心。（民政局提供）

    中台灣燈會昨天小年夜在台中中央公園登場，展期16天，主燈為姆明（嚕嚕米）一族「極光下的姆明谷」，並打造7大展區，其中民政局「幸福祈願村」串聯山、海、屯、城四大地域指標宮廟，海線燈組與梧棲鴨母寮永天宮「永天光耀」祈福燈組，融合媽祖信仰、鴨母寮文化及海洋浪花意象，加碼推出打卡抽獎、限量錢母及小鴨燈籠發放等互動活動。

    梧棲永天宮「鴨母寮媽」昨為燈會揭開祈福序幕，首度駐駕中央公園，民政局長吳世瑋表示，鴨母寮媽創建於日治時期，1934年由地方耆老發起建廟，長年為地方信仰中心；此次海線代表燈組「永天光耀」設計融合媽祖信仰與現代燈藝科技，主視覺以永天宮「鴨母寮媽」為核心，結合「永天小鴨」護駕意象、浪花律動與在地地標元素，呈現海洋文化的節奏與祥和能量，燈組後方更以滿滿紅色燈籠拼組祝福語，並結合求籤互動體驗，讓民眾賞燈拍照之餘，也能祈福求好運，感受科技結合信仰的創新魅力。

    梧棲鴨母寮永天宮主委陳姝詠說，「永天」象徵長久守護，「光耀」寓意光明希望，並以「永天小鴨」親民可愛的形象拉近與民眾距離，讓更多人以輕鬆方式認識媽祖文化，深化地方信仰特色，也提升燈會觀光吸引力。

    吳世瑋指出，燈會展期永天宮同步推出多項互動活動，民眾於海線燈組「永天光耀」拍照打卡分享，即可參加抽55吋液晶電視（3月5日抽出），另2月17日至21日（初一至初五）將發送永天宮燈會錢母，2月26日至3月1日則發放可愛吸睛的「永天小鴨燈籠」，均於活動當日下午6時起限量發放500份，送完為止；展期中也將不定時加碼贈送幸福小物，活動資訊將公布於鴨母寮永天宮臉書專頁鴨母寮永天宮臉書專頁

    梧棲鴨母寮永天宮打造「永天光耀」祈福燈組，融合媽祖信仰、鴨母寮文化及海洋浪花意象。（民政局提供）

    梧棲鴨母寮永天宮打造「永天光耀」祈福燈組，融合媽祖信仰、鴨母寮文化及海洋浪花意象。（民政局提供）

    展期加碼發放限量錢母及永天小鴨燈籠，以及不定時加贈幸福小物。（民政局提供）

    展期加碼發放限量錢母及永天小鴨燈籠，以及不定時加贈幸福小物。（民政局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播